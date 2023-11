Pohronské múzeum inovuje vulkanologickú expozíciu

Nová Baňa 10. novembra (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani inovuje svoju stálu expozíciu Vulkán Putikov vŕšok. Táto, na Slovensku jediná vulkanologická expozícia, bude podľa riaditeľky múzea Jany Potockej po rekonštrukcii zodpovedať súčasným moderným trendom 21. storočia.



Na obnovu expozície získalo múzeum nenávratný finančný príspevok vo výške 139.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zriaďovateľ múzea Banskobystrický samosprávny kraj projekt dofinancuje sumou 39.000 eur. Keďže ide o projekt, ktorý bol vyhlásený ešte v roku 2021 počas koronakrízy, jeho súčasťou je okrem zvýšenia kvality poskytovaných služieb aj zlepšenie úrovne hygienických štandardov. V múzeu tak pribudne čistička vzduchu a germicídne žiariče.



S prípravnými prácami na obnove expozície začali podľa Potockej v uplynulých dňoch. V súvislosti s tým museli pre verejnosť uzavrieť aj ostatné stále expozície nachádzajúce sa na druhom poschodí múzea. "Uzavreté budú dovtedy, kým sa neprerobí spomínaná expozícia. Určite to bude minimálne do konca tohto roka. Veríme, že v roku 2024 znova otvoríme naše stále expozície a tiež vynovenú vulkanologickú expozíciu," podotkla Potocká.



V nej bude spracovaných viacero tém. "Zážitok bude návštevníkovi sprostredkovaný cez interakciu, modernú formu prezentácie a cez umelecké spracovanie scény a vytvorenie si vlastnej skúsenosti súvisiacej s témou expozície," uviedla riaditeľka múzea.



Expozícia bude podľa jej slov zameraná na štyri hlavné časti. "Prvá časť bude geológia a vulkanológia. Potom tu bude interaktívny stôl, kde si pomocou dotykovej obrazovky návštevník vyberie, čo ho vlastne zaujíma. Tiež tu bude digitalizovaný rotujúci exponát a seizmická aktivita v reálnom čase," ozrejmila Potocká.



Podľa riaditeľky by chceli v budúcnosti vynoviť aj ďalšie expozície, keďže väčšina z nich pochádza z 90. rokov minulého storočia. "Momentálne sme podávali projekt na Fond na podporu umenia na nové architektonické riešenie stálych expozícií a do tejto výzvy sme sa zapojili s našou expozíciou archeológie, ktorá je dokonca z roku 1989," dodala Potocká.