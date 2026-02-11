Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nová Baňa ponúka seniorom pomoc s preukazom na vlakovú dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V klientskom centre záujemcom pomôžu zaregistrovať sa na stránke dopravcu a vytvoriť zákaznícke konto.

Autor TASR
Nová Baňa 11. februára (TASR) - Mesto Nová Baňa ponúka seniorom pomoc s vybavením preukazu na vlakovú dopravu. Obyvateľom nad 70 rokov s jeho vybavením pomôžu v klientskom centre novobanského mestského úradu. Informovala o tom tamojšia samospráva.

V klientskom centre záujemcom pomôžu zaregistrovať sa na stránke dopravcu a vytvoriť zákaznícke konto. Radnica upozorňuje, že k registrácii je potrebná fotografia a e-mailová adresa. Klientske centrum je možné navštíviť v pondelky, utorky a piatky od 8.00 do 15.00 h a v stredy od 8.00 do 16.00 h.

Preukaz je určený pre občanov nad 70 rokov, rovnako si ho môžu vybaviť osobne v pokladnici Železničnej spoločnosti Slovensko, napríklad vo Zvolene.
