Nová Baňa predáva pozemok, chce, aby na ňom vybudovali garáže

Nová Baňa 10. júna (TASR) - Mesto Nová Baňa ponúka na predaj formou obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, na ktorom by malo vzniknúť minimálne 40 nových garáží. Ako pre TASR uviedla Dáša Zigová z mestského úradu, ide o pozemok v lokalite pod Sekvojou, ktorý sa mesto snažilo neúspešne predať už v roku 2022.



Zigová uviedla, že o pozemok neprejavil pred dvoma rokmi žiadny záujemca. V tom čase tam chceli vybudovať parkovacie státia. V súčasnosti si ho vytypovala spoločnosť, ktorá tu chce postaviť garáže.



"Na základe ich požiadavky sa aj zameral geometrickým plánom. Celková výmera pozemku je 1764 štvorcových metrov, je to svahovitý terén ako väčšina v Novej Bani," priblížila s tým, že pozemok je aktuálne nevyužívaný a zarastený. Situovaný je v blízkosti bytových domov nad jestvujúcim parkoviskom.



Návrhy na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy môžu záujemcovia predkladať do 26. júna. "V tomto prípade bola stanovená navrhnutá cena poslancami a majetkovou komisiou na 40 eur za štvorcový meter," priblížila Zigová s tým, že zámer využitia tohto pozemku odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo v máji.



Zigová dodala, že mesto uzatvorí s prípadným záujemcom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku. "My sa tým istíme, tou zmluvou o budúcej zmluve, že tam naozaj výstavba prebehne," podotkla s tým, že pozemok prevedú na investora až po kolaudácii garáží.