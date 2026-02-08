< sekcia Regióny
Nová Baňa prerozdelila na dotácie celkom 84.050 eur
Na dotácie z oblasti kultúry poputuje tento rok celkom 16.100 eur.
Autor TASR
Nová Baňa 8. februára (TASR) - Mesto Nová Baňa prerozdelí tento rok na dotáciách v oblasti vzdelávania, kultúry a športu celkom 84.050 eur. V oblasti vzdelávania schválili novobanskí poslanci na svojom januárovom rokovaní 3500 eur pre rodičovské združenie pri Gymnáziu Františka Švantera, ktoré budú použité na vyplatenie štipendií pre najúspešnejších žiakov.
Na dotácie z oblasti kultúry poputuje tento rok celkom 16.100 eur. Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová vysvetlila, že túto sumu určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta, pričom ide o pol percenta výšky podielových daní na rok 2026. Žiadateľov o dotácie v tejto oblasti bolo podľa Šubovej celkom 14, pričom mesto podporilo všetkých.
Predmetom schvaľovania bola jedna žiadosť o dotáciu prevyšujúca 1660 eur. V oblasti kultúry išlo o občianske združenie Zvonička, ktorému poslanci odklepli 2800 eur na úhradu výdavkov spojených s Kultúrnym letom na Zvoničke 2026. Medzi ďalšími podporenými subjektmi je napríklad folklórny súbor Háj, Novobanský banícky spolok či zbor Cantus Monte Regis.
O niečo vyššia suma je v Novej Bani určená na dotácie v oblasti športu, konkrétne ide o dve percentá z výšky podielových daní. „Na rok 2026 to predstavovalo pridelenie finančných prostriedkov vo výške 64.450 eur,“ priblížila Šubová s tým, že o dotácie malo záujem 15 žiadateľov.
Poslanci schválili 9000 eur pre Športový klub Karate Nová Baňa, 5000 eur pre Tenisový klub - Tajch Nová Baňa, 4700 eur pre Tanečno-športový klub Tiffany a 35.500 eur pre Mestský futbalový klub Nová Baňa. Medzi ďalšími podporenými subjektmi boli napríklad miestni dobrovoľní hasiči, kynológovia, otužilci či stolnotenisový klub.
Šubová doplnila, že tento rok môžu záujemcovia o dotácie z mestského rozpočtu na rok 2027 posielať svoje žiadosti do 30. septembra.
