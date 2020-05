Rokovania zastupiteľstva v Novej Bani chcú vysielať online

Nová Baňa 18. mája (TASR) – Rokovania mestského zastupiteľstva v Novej Bani by chceli v budúcnosti vysielať on-line. Prvotnú skúsenosť s takýmto vysielaním už podľa primátora Branislava Jaďuďa samospráva má. Minulotýždňové rokovanie MsZ, ktoré pre koronakrízu sprevádzali špeciálne opatrenie, mohli obyvatelia sledovať on-line.



"Budeme to tak robiť aj v budúcnosti, pretože sa nám to osvedčilo," poznamenal Jaďuď s tým, že doteraz si mohli obyvatelia pozrieť rokovanie zo záznamu, ktorý zverejňovali do týždňa po jeho uskutočnení. Za výhodu považuje primátor aj to, že prostredníctvom on-line vysielania sa môže verejnosť vo vyhradenom čase pre interpelácie občanov do rokovania zapojiť a klásť otázky bez osobnej účasti na rokovaní.



"Teraz sme mali síce len jednu otázku, aj to skôr technickú, týkajúcu sa prenosu, ale verím, že keď sa to rozšíri, tak to budú ľudia využívať. Je to komfortné a dá sa tá otázka položiť anonymne, tak ja si myslím, že to možno budú ešte aj viac využívať, keď sa nebudú musieť prezentovať verejne," podotkol Jaďuď.



Rokovanie sa nekonalo tak ako obyčajne v budove radnice, ale v centra voľného času, kde mali pre on-line vysielanie dobré podmienky. Primátor pripustil, že rokovania sa tu možno budú konať aj v budúcnosti.