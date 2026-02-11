< sekcia Regióny
Nová Baňa sa chce uchádzať o prostriedky na prestavbu telocvične
Autor TASR
Nová Baňa 11. februára (TASR) - Mesto Nová Baňa sa chce uchádzať o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu na prestavbu telocvične. Podanie žiadosti a tiež spolufinancovanie projektu odsúhlasili novobanskí poslanci na svojom januárovom rokovaní.
Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová priblížila, že cieľom projektu je prestavba a rozšírenie existujúcej telocvične pri Základnej škole Jána Zemana na modernú multifunkčnú športovú halu.
Hala by mala umožniť realizáciu širokého spektra športových aktivít, tréningov, súťaží a podujatí pre školy, športové kluby aj verejnosť. Naďalej však bude podľa Šubovej v prvom rade slúžiť pre potreby vyučovania.
„Prebehol proces verejného obstarávania a vysúťažená cena je 1,5 milióna eur,“ priblížila Šubová s tým, že maximálna výška príspevku zo strany fondu je jeden milión eur. Mesto sa zaviazalo zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške približne 512.000 eur, ako aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z vlastného rozpočtu.
