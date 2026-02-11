Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Regióny

Nová Baňa sa chce uchádzať o prostriedky na prestavbu telocvične

.
Na snímke telocvičňa. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hala by mala umožniť realizáciu širokého spektra športových aktivít, tréningov, súťaží a podujatí pre školy, športové kluby aj verejnosť.

Autor TASR
Nová Baňa 11. februára (TASR) - Mesto Nová Baňa sa chce uchádzať o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu na prestavbu telocvične. Podanie žiadosti a tiež spolufinancovanie projektu odsúhlasili novobanskí poslanci na svojom januárovom rokovaní.

Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová priblížila, že cieľom projektu je prestavba a rozšírenie existujúcej telocvične pri Základnej škole Jána Zemana na modernú multifunkčnú športovú halu.

Hala by mala umožniť realizáciu širokého spektra športových aktivít, tréningov, súťaží a podujatí pre školy, športové kluby aj verejnosť. Naďalej však bude podľa Šubovej v prvom rade slúžiť pre potreby vyučovania.

„Prebehol proces verejného obstarávania a vysúťažená cena je 1,5 milióna eur,“ priblížila Šubová s tým, že maximálna výška príspevku zo strany fondu je jeden milión eur. Mesto sa zaviazalo zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške približne 512.000 eur, ako aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z vlastného rozpočtu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá