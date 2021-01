Nová Baňa sa pripravuje na zber kuchynského odpadu

Nová Baňa 26. januára (TASR) – Mesto Nová Baňa chce so zberom kuchynského odpadu začať začiatkom marca. Od pilotného projektu na jednom sídlisku radnica upustila, zber chce spustiť plošne v rámci celého mesta. Kuchynský odpad plánuje samospráva energeticky zhodnocovať v bioplynovej stanici v obci Budča vo Zvolenskom okrese. Pre TASR to potvrdil primátor Branislav Jaďuď.



„Sme vo finálnej fáze pred uzatvorením zmluvy ohľadom dovozu kuchynského odpadu do bioplynovej stanice v Budči. Kuchynský odpad teda nebudeme kompostovať, ale energeticky zhodnocovať,“ povedal Jaďuď. Samospráva aktuálne rieši nákup technológie na bezpečný prevoz kuchynského odpadu. Má ísť o vodotesný kontajner, ktorý bude možné pripojiť na hákový nakladač.



Primátor tvrdí, že mesto bude v rámci zberu kuchynského odpadu v podstate samostatné. „Z hnedých zberných nádob budeme kuchynský odpad vysypávať do tohto špeciálneho kontajnera a odvážať do bioplynovej stanice,“ vysvetlil Jaďuď.



„Dokončujeme nákup 60 zberných hnedých nádob a prestrešenie posledných kontajnerových státí. Ľudia dostanú malú perforovanú nádobu a biologicky rozložiteľné vrecká na celý rok. Bude popri tom spustená aj informačná kampaň,“ prezradil Jaďuď. Pilotný projekt na jednom sídlisku sa tak konať nebude. Primátor verí, že zber kuchynského odpadu bude možné spustiť v rámci celého mesta už od začiatku marca.