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Nová Baňa: V budove historickej radnice rekonštruujú elektroinštaláciu
Obnovu budovy financuje mesto z externých zdrojov, ale aj vlastných finančných prostriedkov.
Autor TASR
Nová Baňa 27. novembra (TASR) - Mesto Nová Baňa pokračuje v rekonštrukcii historickej radnice. Po obnove strechy, ktorú pokrýva nový šindeľ, aktuálne v objekte realizujú rekonštrukciu elektroinštalácie. TASR o tom informovala vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová.
Ako priblížila, opravu elektroinštalácie, ktorá bola v havarijnom stave, rozdelili na dve etapy. Aktuálne realizujú prvú z nich, ďalšou by chceli pokračovať v budúcom roku. Práce podľa jej slov nijako nenarúšajú prevádzku a návštevné hodiny Pohronského múzea, ktoré v objekte sídli.
Obnovu budovy financuje mesto z externých zdrojov, ale aj vlastných finančných prostriedkov. Opakovane sa úspešne uchádza o prostriedky na rekonštrukciu radnice z ministerstva kultúry, tento rok získalo 12.000 eur, ktoré použije na prvú etapu rekonštrukcie elektroinštalácie. O podporu na druhú etapu sa chce uchádzať podľa Šubovej v budúcom roku.
Komplexná obnova celého objektu v rámci jedného projektu je finančne náročná a podľa Šubovej v súčasnosti neexistujú vhodné schémy a výzvy, ktoré by vedeli takýto projekt podporiť. Preto mesto objekt obnovuje postupne po etapách, ktoré vychádzajú z rozhodnutí a odporúčaní krajských pamiatkarov. „Určite oceníme, ak by v nasledujúcom programovom období bola nejaká schéma, ktorá by bola vhodná na komplexné podanie takejto žiadosti. Mesto bude pripravené a vie sa do toho zapojiť,“ poznamenala Šubová s tým, že vlastné finančné zdroje na komplexnú obnovu radnice mesto nemá.
Ako priblížila, opravu elektroinštalácie, ktorá bola v havarijnom stave, rozdelili na dve etapy. Aktuálne realizujú prvú z nich, ďalšou by chceli pokračovať v budúcom roku. Práce podľa jej slov nijako nenarúšajú prevádzku a návštevné hodiny Pohronského múzea, ktoré v objekte sídli.
Obnovu budovy financuje mesto z externých zdrojov, ale aj vlastných finančných prostriedkov. Opakovane sa úspešne uchádza o prostriedky na rekonštrukciu radnice z ministerstva kultúry, tento rok získalo 12.000 eur, ktoré použije na prvú etapu rekonštrukcie elektroinštalácie. O podporu na druhú etapu sa chce uchádzať podľa Šubovej v budúcom roku.
Komplexná obnova celého objektu v rámci jedného projektu je finančne náročná a podľa Šubovej v súčasnosti neexistujú vhodné schémy a výzvy, ktoré by vedeli takýto projekt podporiť. Preto mesto objekt obnovuje postupne po etapách, ktoré vychádzajú z rozhodnutí a odporúčaní krajských pamiatkarov. „Určite oceníme, ak by v nasledujúcom programovom období bola nejaká schéma, ktorá by bola vhodná na komplexné podanie takejto žiadosti. Mesto bude pripravené a vie sa do toho zapojiť,“ poznamenala Šubová s tým, že vlastné finančné zdroje na komplexnú obnovu radnice mesto nemá.