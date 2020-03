V centre Novej Bane zavedú polhodinové bezplatné parkovanie

Nová Baňa 5. marca (TASR) - V centre Novej Bane zavedú pre vodičov možnosť bezplatného parkovania v dĺžke 30 minút denne. Novobanskí mestskí poslanci o tom rozhodli na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Novinka vojde do praxe od začiatku mája tohto roka.



Aktuálne je v Novej Bani v zóne plateného parkovania zahrnutých 84 parkovacích miest. Za státie na týchto miestach vodiči platia v čase od 9.00 do 15.00 h, pričom majú na úhradu dva spôsoby. Zaplatiť môžu prostredníctvom parkovacieho automatu alebo SMS.



Novinkou, teda zavedením bezplatného parkovania v dĺžke 30 minút, sa samospráva rozhodla vyjsť v ústrety občanom, ktorým na vybavenie si svojich záležitostí stačí pol hodina parkovania v meste a nepotrebujú na to celú hodinu. Ako príklad uvádza aj iné mestá, napríklad Levice, kde takýto systém funguje.



"Vodič má možnosť bezplatného parkovania s pravidlom jedenkrát denne uplatniť buď zaslaním SMS na určené číslo, pričom treba počkať na spätnú potvrdzujúcu SMS, alebo vybratím lístka z automatu, ktorý je potrebné nechať položený na viditeľnom mieste vo vnútri vozidla," vysvetlila Katarína Naďová, samostatná odborná referentka dopravy na Mestskom úrade v Novej Bani.



Dodala, že mesto nadviazalo na systém, ktorý už má zavedený v praxi, pričom dôjde len k prestaveniu systému aj na možnosť polhodinového parkovania zadarmo.



Po vyčerpaní bezplatnej polhodiny parkovania buď vodič s vozidlom odíde, alebo si zakúpi hodinové parkovanie. Kým v súčasnosti je pre vodičov finančne výhodnejšia platba parkovného cez SMS, od mája bude cena za parkovanie zaplatená oboma spôsobmi rovnaká. Zároveň sa zmení časový interval, keď bude parkovanie spoplatnené, a to od 8.00 do 15.30 h.