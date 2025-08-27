< sekcia Regióny
Nová Baňa: V lokalite Althandel začnú s prekládkou cesty
Autor TASR
Nová Baňa 27. augusta (TASR) - Mesto Nová Baňa rozbieha práce na budovaní baníckeho múzea s modelom Potterovho atmosférického stroja v archeologickom nálezisku Althandel. V najbližšej dobe by mali podľa Lenky Šubovej z novobanského mestského úradu začať práce na prekládke cesty, vďaka čomu odkryjú štvrté nárožie základne pôvodného Potterovho stroja.
Šubová priblížila, že aktuálne už má mesto vysúťažených dodávateľov na tri časti projektu. „Začíname stavebným objektom - prekládkou cesty vrátane dopravného napojenia, prestavby a inžinierskych sietí, odkrytia štvrtého nárožia,“ poznamenala s tým, že stavenisko zhotoviteľovi odovzdali v auguste, ten aktuálne vykonáva geodetické zamerania vrátane vybavenia dopravnej uzávery a značenia.
Po odkrytí štvrtého nárožia strojovne budú archeológovia z katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na mieste realizovať výskum. „Malo by to všetko súbežne aj s prekládkou cesty prebehnúť na jeseň,“ podotkla Šubová s tým, že nálezisko po výskume zakonzervujú.
V areáli tiež postavia novú jednopodlažnú, nízkoenergetickú budovu, kde bude expozícia venovaná lokalite a sociálne zariadenia. Vo vonkajšej expozícii je plánovaný model Potterovho atmosférického stroja, verejné obstarávanie na jeho zhotoviteľa mesto aktuálne podľa Šubovej pripravuje. Celý projekt v hodnote približne 900.000 eur realizuje mesto vďaka podpore z eurofondov.
