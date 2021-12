Pohronské múzeum skrášľuje výstava fotografií pralesa Drastvica

Nová Baňa 6. decembra (TASR) – Výstavu fotografií pralesa Drastvica, nachádzajúceho sa v Štiavnických vrchoch medzi obcami Voznica a Rudno nad Hronom, otvorili v pondelok v Pohronskom múzeu (PM) v Novej Bani. Ich autorom je Jozef Pajerský.



„Je vzácne, že práve v oblasti, ktorá bola v minulosti charakterizovaná intenzívnou ťažbou dreva v súvislosti s baníckou činnosťou, sa zachovalo miesto s minimálnym zásahom človeka, miesto, ktoré sa hrdo nazýva pralesom,“ uviedla kurátorka výstavy Eva Jonisová. Táto lokalita je od 1. decembra súčasťou prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska v piatom stupni ochrany.



Podľa Jonisovej Pajerský dlhodobo fotografuje Voznicu, miesto, kde sa narodil, vyrastal a kam sa neustále vracia. „Prezentovaný výber je výsledkom premysleného konceptu, ktorý nespočíval v bezhlavom stláčaní spúšte, práve naopak, počas pandémie, keď sme poväčšine neprekračovali hranice svojho okresu, sa vybral do lesov v okolí Drastvice a objavoval tam dovtedy nevidené a nepoznané,“ priblížila.



Výstava bude v PM inštalovaná do 31. januára. „Pre súčasnú epidemiologickú situáciu je však momentálne múzeum pre verejnosť zatvorené, no veríme, že situácia sa vráti do normálu a čoskoro sa uvidíme naživo,“ pripomenula pracovníčka múzea Jana Potocká.