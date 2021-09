V Novej Bani sú prednášky k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

Nová Baňa 3. septembra (TASR) – Históriu spodnej bielizne, proces reštaurovania zástavy Jednoty Orla z Hodruše-Hámrov či históriu novobanskej radnice priblíži séria prednášok, ktoré pre svojich návštevníkov pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani.



Prednáška kurátorky Margaréty Novákovej Čo sa skrýva pod šatami priblížila vo štvrtok (2. 9.) históriu spodnej bielizne v priebehu storočí. Zároveň bola sprievodnou akciou k aktuálnej výstave s rovnomenným názvom.



Druhou v poradí bude 9. septembra prednáška Zuzany Hasarovej na tému Vražda, samovražda alebo nešťastná náhoda. „Priblíži vyšetrovanie smrti diplomata a politika, ministra zahraničných vecí Československej republiky Jana Masaryka v siločiarach totalitného režimu," uviedla pre TASR pracovníčka múzea Jana Potocká.



Tretia prednáška Rímsky luxus v barbariku v podaní Rudolfa Nádaskaya ozrejmí 16. septembra, čo je to terra sigillata. „Ide o veľmi kvalitnú keramiku červeného nádychu, ktorá je rímskeho pôvodu. V minulosti bola vyhľadávaným obchodným artiklom," priblížila Potocká.



Prednáška Reštaurovanie zástavy Jednoty Orla od Sylvie Birkušovej a akademickej maliarky Ľuby Wehlend predstaví 23. septembra zástavu Jednoty Orla z Hodruše-Hámrov, ktorá bola prijatá na základe odporúčania komisie na tvorbu zbierok pri Pohronskom múzeu do zbierok v roku 2018 napriek zlému fyzickému stavu.



„Cieľom reštaurovania bolo odstránenie existujúcich poškodení vzhľadom na stav a vlastnosti jednotlivých materiálov. Výsledok reštaurovania uvidia návštevníci naživo na prednáške," pripomenula pracovníčka múzea.



„Cez prednášku Radnica: známa – neznáma v podaní historičky múzea Kataríny Stredákovej priblížime 30. septembra históriu radnice, kde dnes sídli naše múzeum," uviedla Potocká.



„O pôvodnom účele budovy existuje množstvo dohadov. Najpravdepodobnejšie sa však zdá, že budova bola postavená ako kráľovský dom v zmysle nariadenia Karola Róberta z roku 1335, podľa ktorého sa mali vo všetkých banských mestách postaviť takéto kráľovské domy, do ktorých mali ťažiari odovzdávať drahé kovy," ozrejmila.



DEKD sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.