V novobanskom múzeu zreštaurovali zástavu,ktorú roky ukrývala strecha

Nová Baňa 12. mája (TASR) - V Pohronskom múzeu v Novej Bani zreštaurovali približne 100 rokov starú zástavu Jednoty Orla, ktorá bola ukrytá v rímsko-katolíckom Kostole svätého Mikuláša v Hodruši-Hámroch (okres Žarnovica). Do zbierok múzea sa dostala len nedávno, a to vďaka amatérskemu historikovi Petrovi Fridrichovi, ktorý sa v spomínanej obci stará aj o banskú klopačku. Zástavu našiel poskladanú pod strechou kostola.



"Predpokladal, že je to len nejaká handra. Keď ju roztvoril, tak zistil, že je to unikátny predmet z našej regionálnej histórie. Doniesol ju k nám a my sme na ňu tiež najprv tak nedôverčivo pozerali, lebo nebola v stave, že by sme ju mohli vystavovať. Nakoniec sme sa rozhodli, že ju do zbierok zoberieme," priblížila Katarína Stredáková z múzea s tým, že nakoniec na jej zreštaurovanie pripravili projekt so žiadosťou o dotáciu.



Zástavu sa tak podarilo múzejníkom zreštaurovať vďaka prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 6500 eur a účelovým prostriedkom Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1690 eur. Reštaurovanie zástavy mali v rukách odborníčky z Vysokej školy výtvarných umení Sylvia Birkušová, ktorá sa špecializuje na reštaurovanie textilu, a akademická maliarka Ľuba Wehlend, ktorá mala na starosti reštaurovanie maľby zo zástavy.



"Zástava je obojstranná. Na jednej strane sa nachádza logo Jednoty Orla. Je to orol, ktorý nesie kríž, stojí na trojvrší a okolo neho je nápis Jednota Orla v Hodruši. Tiež sa tam nachádza pozdrav Zdrav Boh!," priblížila Stredáková s tým, že išlo nielen o pozdrav baníkov, ale aj cvičiteľov a divadelníkov z tohto osvetového spolku. Na druhej strane damaskovej zástavy je kresťanský symbol podávania rúk. "Na averze aj reverze zástavy sa nachádzajú spojené stuhou previazané vavrínovo-dubové vence," dodala Stredáková. Zástava je nekompletná, chýba približne 40 centimetrov.



Osvetový spolok Jednota Orla podľa Stredákovej nemal len regionálny záber, ale fungoval v rámci celého Rakúsko-Uhorska. Spolok v Hodruši-Hámroch vznikol podľa dostupných prameňov v roku 1922, a tak predpokladajú, že aj zástava je približne z tohto obdobia. "Čo je zaujímavé, tento spolok tvoril protiklad k spolku, ktorý mali založení evanjelici, keďže bol čisto katolícky. Dávali si za úlohu cvičiť na rôznych nástrojoch, venovať sa atletike, ale tiež hrávali ochotnícke divadlá. Tým, že bol spolok vnímaný politicky, tak ho s príchodom Slovenskej republiky zrušili a vznikol Katolícky spolok," priblížila Stredáková. Členmi spolku boli napríklad aj parašutisti Josef Bublík a Jan Kubiš, ktorí sa podieľali na atentáte na Heydricha.



Zástavu a jej príbeh chceli múzejníci verejnosti predstaviť počas pravidelného májového podujatia Noc múzeí a galérií, plány im však skrížila koronakríza. "Veríme, že sa nám ju podarí prezentovať ešte tento rok. Dúfame, že to bude počas preloženej Noci múzeí a galérií, ktorá sa má konať v novembri," podotkla Stredáková.