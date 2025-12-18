< sekcia Regióny
V Pohronskom múzeu sprístupnili výstavu paličkovanej čipky
Klub je aktívny od roku 1999 a vo svojej tvorbe oživil staré banícke hodrušské a kremnické vzory.
Autor TASR
Nová Baňa 18. decembra (TASR) - V Pohronskom múzeu v Novej Bani sprístupnili výstavu Nitôčková krása, ktorá verejnosti približuje paličkovanú čipku v podaní žien združených v Klube paličkovanej čipky Križanky pri Pohronskom osvetovom stredisku (POS) v Žiari nad Hronom. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.
Klub je aktívny od roku 1999 a vo svojej tvorbe oživil staré banícke hodrušské a kremnické vzory. Formovať sa začal ešte v roku 1998 po prvom kurze paličkovania, na ktorom sa zúčastnilo 12 záujemkýň o paličkovanie. Súčasne s ním sa začal formovať aj klub v Kremnici pod vedením Eleonóry Vaškovej, ktorá je vnučkou Jozefy Drienkovej - paličkárky z Kremnických Baní a žiačky Kremnickej čipkárskej školy.
„Postupne sa jednotlivé členky začali stretávať v POS a vytvorili tak klub, v ktorom sa pravidelne raz za mesiac stretávajú dodnes. V súčasnosti paličkárky pracujú aj na svojich autorských dielach, pričom používajú netradičné materiály a prevedenia,“ priblížila Potocká.
Počas svojej existencie klub usporiadal viacero výstav, jeho členky sa tiež zapájali do súťažných a iných výstav v rámci Slovenska i zahraničia. V súčasnosti má klub 16 členiek, dve paličkárky pochádzajú z Novej Bane a iniciovali aj aktuálnu výstavu v Pohronskom múzeu.
Klub je aktívny od roku 1999 a vo svojej tvorbe oživil staré banícke hodrušské a kremnické vzory. Formovať sa začal ešte v roku 1998 po prvom kurze paličkovania, na ktorom sa zúčastnilo 12 záujemkýň o paličkovanie. Súčasne s ním sa začal formovať aj klub v Kremnici pod vedením Eleonóry Vaškovej, ktorá je vnučkou Jozefy Drienkovej - paličkárky z Kremnických Baní a žiačky Kremnickej čipkárskej školy.
„Postupne sa jednotlivé členky začali stretávať v POS a vytvorili tak klub, v ktorom sa pravidelne raz za mesiac stretávajú dodnes. V súčasnosti paličkárky pracujú aj na svojich autorských dielach, pričom používajú netradičné materiály a prevedenia,“ priblížila Potocká.
Počas svojej existencie klub usporiadal viacero výstav, jeho členky sa tiež zapájali do súťažných a iných výstav v rámci Slovenska i zahraničia. V súčasnosti má klub 16 členiek, dve paličkárky pochádzajú z Novej Bane a iniciovali aj aktuálnu výstavu v Pohronskom múzeu.