Streda 20. august 2025
V radničnom parku v Novej Bani osadili exteriérové šachy

Na snímke šachové figúrky na šachovnici. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Ako informovalo mesto na svojej internetovej stránke, šachovnica s rozmermi zhruba 304 krát 304 centimetrov je osadená na betónovom podklade a je vyrobená z odolného plastu.

Nová Baňa 20. augusta (TASR) - V radničnom parku v Novej Bani osadili pri príležitosti 680. výročia udelenia mestských práv mestu exteriérové šachy. Obyvatelia a návštevníci mesta tak majú ďalšiu možnosť, ako tráviť svoj voľný čas na čerstvom vzduchu aktívne.

Ako informovalo mesto na svojej internetovej stránke, šachovnica s rozmermi zhruba 304 krát 304 centimetrov je osadená na betónovom podklade a je vyrobená z odolného plastu. K dispozícii sú tu aj pravidlá hry.

Samotná šachovnica aj šachové figúrky sú prispôsobené proti dažďu a intenzívnemu slnečnému žiareniu. Veľké plastové šachové figúrky s výškou kráľa 64 centimetrov a priemerom približne 24 centimetrov sú určené na vonkajšie použitie,“ uviedlo mesto s tým, že figúrky sú naplnené pieskom, čo zvyšuje ich stabilitu a odolnosť proti vetru.
