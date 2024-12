Nová Baňa: V Radničnom parku sa až do nedele konajú vianočné trhy

Nová Baňa 3. decembra (TASR) - Radničný park v Novej Bani je v týchto dňoch miestom konania vianočných trhov. Stánky s ponukou tradičných vianočných dobrôt, nápojov a darčekov tu návštevníci nájdu každý deň od 16.00 do 20.00 h až do nedele 8. decembra.



Ako informovala Dagmar Lachká, manažérka kultúry a športu z novobanského mestského úradu, počas celého týždňa sa môžu návštevníci tešiť aj na kultúrny program, ktorý obohatí toto podujatie vždy od 17.00 h.



V utorok je súčasťou podujatia aj tradičný primátorský punč. Podávať sa bude od 16.00 do 17.00 h. Vo štvrtok 5. decembra spestrí program v parku od 17.00 h príchod Mikuláša. Z Radničného parku, kde okrem iného rozsvieti aj vianočný stromček, zavíta po 18.00 h Mikuláš aj na Bukovinu.