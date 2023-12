Vypúšťanie novobanského Tajchu pozastavil nástup zimného počasia

Nová Baňa 6. decembra (TASR) - Vypúšťanie novobanského Tajchu, ktorý čaká rekonštrukcia, pozastavil nástup zimného počasia. Samotnému vypusteniu nádrže mal totiž predchádzať hromadný výlov rýb, ten však podľa Lenky Šubovej z novobanského mestského úradu vzhľadom na počasie odborník neodporučil.



Vo vodnej nádrži sa podľa základnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) nachádza viac ako jeden až jeden a pol tony rýb. Šubová pre TASR priblížila, že ich hromadný výlov bol naplánovaný na sobotu 9. decembra. Pre celodenné mrazy v uplynulých dňoch však výlov podľa jej slov nie je možný.



"Prišlo nám negatívne stanovisko od ichtyológa, ktorý neodporučil realizáciu hromadného výlovu rýb z toho dôvodu, že by bol predpoklad vysokého úhynu rýb. Manipulácia s rybami sa už neodporúča z toho dôvodu, že aj ostatné vodné nádrže, do ktorých sa tieto ryby mali dať, boli už zamrznuté," vysvetlila Šubová s tým, že všetky práce pred výlovom rýb preto spustia opäť na jar.



Vypúšťanie Tajchu začali v októbri pomocou gravitačných násosiek. Tie budú podľa samosprávy teraz deaktivované a hladina vody v nádrži tak vďaka prirodzenému prítoku a tiež zrážkam stúpne. Ak budú mrazy pretrvávať a zintenzívnia sa, bude k dispozícii zamrznutá plocha aj pre korčuliarov alebo hokejistov, tak ako po minulé roky.



Predmetom rekonštrukcie Tajchu bude oprava výpustného a výustného systému, ktorý je už dlhší čas nefunkčný. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie je podľa samosprávy v procese vyhodnocovania predložených ponúk.



"Načerpanie úveru z Environmentálneho fondu (EF), ktorý je schválený, prebehne v úvode roku 2024 a jeho splácanie začne až po zrealizovaní rekonštrukcie, pričom mesto bude žiadať v priebehu budúceho roku o mimoriadnu dotáciu v koordinácii s EF a Ministerstvom životného prostredia SR," dodala Šubová.



Novobanský Tajch vybudoval v roku 1794 banský inžinier Johan Lill ako zásobáreň vody na pohon banských zariadení. Podľa projektovej manažérky mesta Lenky Šubovej nádrž komplexne zrekonštruovali v rokoch 1996 - 1997, keď obnovili výpustný a výustný systém. Spevnili vtedy aj hrádzu a opravili i brehy, vstup do jazera, vrátane bezpečnostného prepadu a odtokového kanála.