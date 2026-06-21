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Nová Baňa získala dotáciu na modernizáciu školskej telocvične
Vedúca oddelenia rozvoja mesta doplnila, že mesto sa zaviazalo zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške približne 512.000 eur.
Autor TASR
Nová Baňa 21. júna (TASR) - V Novej Bani zmodernizujú telocvičňu pri Základnej škole (ZŠ) Jána Zemana. Mesto na jej prestavbu na multifunkčnú športovú halu získalo dotáciu vo výške 963.600 eur z Fondu na podporu športu. Informovala o tom novobanská samospráva.
„Získali sme podporu v plnej požadovanej výške 963.600 eur,“ uviedla samospráva s tým, že projekt tak prešiel bez akéhokoľvek krátenia. Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová doplnila, že mesto sa zaviazalo zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške približne 512.000 eur, ako aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z vlastného rozpočtu.
Cieľom projektu je prestavba a rozšírenie existujúcej telocvične pri ZŠ na modernú multifunkčnú športovú halu. Tá by mala umožniť realizáciu širokého spektra športových aktivít, tréningov, súťaží a podujatí pre školy, športové kluby aj verejnosť. Naďalej však bude podľa Šubovej v prvom rade slúžiť na potreby vyučovania.
„Získali sme podporu v plnej požadovanej výške 963.600 eur,“ uviedla samospráva s tým, že projekt tak prešiel bez akéhokoľvek krátenia. Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová doplnila, že mesto sa zaviazalo zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške približne 512.000 eur, ako aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z vlastného rozpočtu.
Cieľom projektu je prestavba a rozšírenie existujúcej telocvične pri ZŠ na modernú multifunkčnú športovú halu. Tá by mala umožniť realizáciu širokého spektra športových aktivít, tréningov, súťaží a podujatí pre školy, športové kluby aj verejnosť. Naďalej však bude podľa Šubovej v prvom rade slúžiť na potreby vyučovania.