< sekcia Regióny
Nová Baňa zmodernizovala technické vybavenie domu kultúry
Na modernizáciu technického vybavenia získalo mesto finančné prostriedky vo výške 5000 eur z Fondu na podporu umenia.
Autor TASR
Nová Baňa 31. marca (TASR) - Mesto Nová Baňa zmodernizovalo technické vybavenie domu kultúry. Informovala o tom miestna samospráva s tým, že vďaka tomu budú môcť v týchto priestoroch rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí a zlepšia aj technické zázemie pri organizovaní podujatí pre širokú verejnosť.
Na modernizáciu technického vybavenia získalo mesto finančné prostriedky vo výške 5000 eur z Fondu na podporu umenia. Pridalo aj vlastné spolufinancovanie vo výške 4500 eur. Ako samospráva ďalej uviedla, vďaka tejto podpore sa podarilo skvalitniť technické vybavenie kultúrneho domu, čo prispeje k lepšiemu zabezpečeniu osvetľovacej techniky kultúrnych a spoločenských podujatí.
Na modernizáciu technického vybavenia získalo mesto finančné prostriedky vo výške 5000 eur z Fondu na podporu umenia. Pridalo aj vlastné spolufinancovanie vo výške 4500 eur. Ako samospráva ďalej uviedla, vďaka tejto podpore sa podarilo skvalitniť technické vybavenie kultúrneho domu, čo prispeje k lepšiemu zabezpečeniu osvetľovacej techniky kultúrnych a spoločenských podujatí.