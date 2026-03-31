Utorok 31. marec 2026
Nová Baňa zmodernizovala technické vybavenie domu kultúry

Nová Baňa 31. marca (TASR) - Mesto Nová Baňa zmodernizovalo technické vybavenie domu kultúry. Informovala o tom miestna samospráva s tým, že vďaka tomu budú môcť v týchto priestoroch rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí a zlepšia aj technické zázemie pri organizovaní podujatí pre širokú verejnosť.

Na modernizáciu technického vybavenia získalo mesto finančné prostriedky vo výške 5000 eur z Fondu na podporu umenia. Pridalo aj vlastné spolufinancovanie vo výške 4500 eur. Ako samospráva ďalej uviedla, vďaka tejto podpore sa podarilo skvalitniť technické vybavenie kultúrneho domu, čo prispeje k lepšiemu zabezpečeniu osvetľovacej techniky kultúrnych a spoločenských podujatí.
