Pozemok pod budúcou bytovkou v Novej Bani má šesť záujemcov

Nová Baňa 1. marca (TASR) – Do verejnej obchodnej súťaže mesta Nová Baňa na predaj stavebného pozemku s podmienkou výstavby novej bytovky sa prihlásilo šesť uchádzačov. Vyplýva to zo záznamu z vyhodnotenia predložených návrhov, ktorý mesto zverejnilo na svojej webovej stránke.



„Komisia vyhodnotila prijaté návrhy, uchádzači splnili všetky kritériá. Teraz budú pozvaní do elektronickej aukcie,“ potvrdil pre TASR primátor Branislav Jaďuď. Samospráva súťaž o predaj pozemku na sídlisku Pod sekvojou s rozlohou 3845 štvorcových metrov (m2) vyhlásila začiatkom januára, minimálnu kúpnu cenu stanovila na 15 eur za m2.



Podmienkou kúpy stavebného pozemku je výstavba nového bytového domu, vybudovanie prístupových komunikácií, nových parkovacích miest i zabezpečenie prekládky inžinierskych sietí. Podľa primátora sa v prijatých návrhoch hovorí v priemere o vzniku 40 nových bytových jednotiek.