Nová budova základnej školy v Markušovciach je už skolaudovaná
Autor TASR
Markušovce 30. marca (TASR) - Nová budova základnej školy (ZŠ) v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves je už dokončená. Po nedávnom stretnutí so zástupcami rezortu školstva o tom informoval starosta obce Peter Fulla. Do prevádzky ju chcú uviesť v júni tohto roka.
Projekt je financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z európskych fondov v rámci Plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 2,21 milióna eur. Jeho cieľom je zlepšiť podmienky vzdelávania v obci, odstrániť dvojzmennú prevádzku a zvýšiť kapacitu školy. „Sme radi, že sa nám podarilo úspešne dokončiť výstavbu novej školy a posunúť sa do fázy finálneho vybavenia. Naším cieľom je vytvoriť moderné a kvalitné prostredie pre vzdelávanie detí v našej obci,“ uviedol starosta.
Budova ZŠ bola úspešne skolaudovaná ešte koncom februára. Následne obec zabezpečila materiálno-technické vybavenie objektu, najmä lavice, stoličky, skrinky a ďalšie interiérové prvky. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodanie školských pomôcok, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné spustenie prevádzky školy.
Nová budova prispeje k zvýšeniu kapacity základnej školy o 240 miest a vytvorí kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie detí v Markušovciach. „Súčasná kapacita školského zariadenia - ZŠ s materskou školou Markušovce, podľa aktuálne schváleného prevádzkového poriadku školy, je pre ZŠ 566 miest,“ dodala obec. Vďaka výstavbe novej budovy sa bude môcť v škole vzdelávať celkovo 806 detí. Slávnostné uvedenie novej budovy školy do prevádzky sa uskutoční v závere školského roka.
