V Múzeu kysuckej dediny predstavia veľkonočné zvyky a tradície

Nová Bystrica 28. marca (TASR) - Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke pripravilo od 30. marca do 1. apríla výstavu Veľká noc ide... Podľa vedúcej správy múzea Miroslavy Jančulovej bude sprístupnená od 10.00 do 15.30 h.



Výstava návštevníka symbolicky prevedie od Smrtnej nedele až po Veľkonočný pondelok. "Prehliadka múzea je počas sviatkov obohatená o veľkonočné zvyky a tradície. Kresťanské tradície priblížime návštevníkom v kaplnke a o ľudových zvykoch sa dozvedia vo sviatočne zariadených obytných domoch. Pre rodiny s deťmi sme okrem vyhliadkových jázd vláčikom a drezinou na Sedlo Beskyd zaradili do programu tvorivé dielne, kde si budú môcť vytvoriť kuriatka, kohútikov či sliepočky," priblížila.



Doplnila, že výstava Ornament prezentuje pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach s využitím zbierkového a dokumentačného fondu Kysuckého múzea. "Výstavu dopĺňajú informačné banery so sprievodným textom a fotografiami. Pre detských návštevníkov sme pripravili aj interaktívne tabule, na ktorých si budú môcť nakresliť alebo vytvoriť z magnetov ľubovoľný ornament. Inšpiráciou im môžu byť aj kraslice, ktoré sú súčasťou výstavy," podotkla.



Pozornosť detí preverí hra Veľkonočná pátračka v areáli skanzenu. "Práve tam sa nám rozkotúľalo päť farebných veľkonočných kraslíc. Všetkých úspešných detektívov, ktorí nám ich pomôžu nájsť, v pokladni odmeníme malou sladkou odmenou," dodala Jančulová.