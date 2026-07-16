< sekcia Regióny
Nová centrála Knižnice Petržalka otvorí svoje brány v septembri
Knižnicu Petržalka navštevuje aktívne viac ako 11.000 čitateľov.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Nová centrála Knižnice Petržalka na Fedinovej ulici vstupuje do záverečnej fázy príprav. Priestor vznikol prestavbou dlhodobo nevyužívanej budovy pri materskej škole. Prvých návštevníkov privíta v druhej polovici augusta, oficiálne otvorenie je naplánované na začiatok školského roka v septembri. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Knižnicu chceme verejnosti sprístupňovať postupne. Ak všetko pôjde podľa plánu, v priebehu augusta by sme radi spustili základné výpožičné služby, teda požičiavanie a vracanie kníh a periodík, ako aj vybavovanie rezervácií,“ skonštatovala riaditeľka knižnice Libuša Jaďuďová.
Podľa mestskej časti má byť viac ako len klasickou knižnicou. Na dvoch podlažiach vzniknú priestory na vzdelávanie, komunitné aktivity i kultúrne podujatia. Návštevníci budú mať k dispozícii klubovú miestnosť pre knižné kluby, biblioterapiu, storytelling či stretnutia seniorov a začínajúcich autorov. Rovnako tak spoločenskú sálu, priestor pre tvorivé workshopy, detskú herňu a čitáreň, ako aj vzdelávaciu miestnosť na semináre a prednášky. Súčasťou objektu má byť v budúcnosti aj malá kaviareň s exteriérovým posedením.
S prestavbou objektu začala mestská časť v polovici januára. Hrubé stavebné práce boli ukončené v marci, v súčasnosti je zariaďovaný interiér a sťahovaný knižničný fond. Do nových priestorov smerujú tisíce kníh z doterajšej pobočky na Prokofievovej ulici.
Do projektu investovala mestská časť približne 630.000 eur. Z tejto sumy bolo 400.000 eur financovaných z poslaneckých priorít, zvyšné prostriedky boli pokryté z úveru. Na projekt získala knižnica z Fondu na podporu umenia 40.000 eur.
Knižnicu Petržalka navštevuje aktívne viac ako 11.000 čitateľov. Ročne vypožičia viac ako 245.000 kníh, periodík, e-kníh a audiokníh.
„Knižnicu chceme verejnosti sprístupňovať postupne. Ak všetko pôjde podľa plánu, v priebehu augusta by sme radi spustili základné výpožičné služby, teda požičiavanie a vracanie kníh a periodík, ako aj vybavovanie rezervácií,“ skonštatovala riaditeľka knižnice Libuša Jaďuďová.
Podľa mestskej časti má byť viac ako len klasickou knižnicou. Na dvoch podlažiach vzniknú priestory na vzdelávanie, komunitné aktivity i kultúrne podujatia. Návštevníci budú mať k dispozícii klubovú miestnosť pre knižné kluby, biblioterapiu, storytelling či stretnutia seniorov a začínajúcich autorov. Rovnako tak spoločenskú sálu, priestor pre tvorivé workshopy, detskú herňu a čitáreň, ako aj vzdelávaciu miestnosť na semináre a prednášky. Súčasťou objektu má byť v budúcnosti aj malá kaviareň s exteriérovým posedením.
S prestavbou objektu začala mestská časť v polovici januára. Hrubé stavebné práce boli ukončené v marci, v súčasnosti je zariaďovaný interiér a sťahovaný knižničný fond. Do nových priestorov smerujú tisíce kníh z doterajšej pobočky na Prokofievovej ulici.
Do projektu investovala mestská časť približne 630.000 eur. Z tejto sumy bolo 400.000 eur financovaných z poslaneckých priorít, zvyšné prostriedky boli pokryté z úveru. Na projekt získala knižnica z Fondu na podporu umenia 40.000 eur.
Knižnicu Petržalka navštevuje aktívne viac ako 11.000 čitateľov. Ročne vypožičia viac ako 245.000 kníh, periodík, e-kníh a audiokníh.