Piatok 1. máj 2026
Nová Cvernovka oslavuje 1. máj Dňom otvorených ateliérov

.
Na archívnej snímke Nová Cvernovka. Foto: TASR - Tomáš Gažovič

Dvere otvorí niekoľko desiatok ateliérov, kde pôsobia umelci, dizajnéri, architekti a kreatívci.

Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - V bratislavskej Novej Cvernovke sa v piatok uskutoční po desiaty raz podujatie 1. máj - Deň otvorených ateliérov. Tvorivý kampus na Račianskej ním nadväzuje na tradíciu zo starej Cvernovky na Páričkovej, kde sa umelecká komunita rozhodla osláviť Sviatok práce tým, že sprístupní svoje ateliéry verejnosti a predstaví svoju tvorbu.

Dvere otvorí niekoľko desiatok ateliérov, kde pôsobia umelci, dizajnéri, architekti a kreatívci. Návštevníci môžu spoznať aj cvernovkárske komunitné projekty ako komunitná garáž, sauna, záhrada, kurín, kompost či rastlináreň. „Medzi novinkami sú aj ateliéry nových nájomníkov a nájomníčok, ktorí sú v Novej Cvernovke prvý rok, vrátane škôlky, barber shopu, rehabilitačnej kliniky pre zvieratá a množstva dizajnérov a kreatívcov od výmyslu sveta,“ spresňuje Nikola Sadloňová, ktorá v Novej Cvernovke zodpovedá za komunikáciu.

Podujatie sa uskutoční v celom kampuse - v budove školy aj internátu - a v parku pod Palmou, kde sa bude odohrávať časť programu. „V rámci spolupráce opäť brány otvorí aj susedný areál Palma. Sprievodný program doplnia viaceré koncerty,“ uvádzajú organizátori a avizujú napríklad vystúpenia FVCK_CVLT, Lash & Grey a Small Town Life.

Návštevníci sa môžu tešiť aj na diskusie, workshopy a rozsiahly program pre deti. „O tanečnú atmosféru sa postará Stage na Suti, kde sa vystrieda niekoľko DJ setov, ktorých mená zostanú aj tento rok tajomstvom až do poslednej chvíle. V parku pri Giraffe Bakery bude pripravená detská zóna, vrátane silent zóny, kde si malí i veľkí návštevníci môžu oddýchnuť,“ približuje Sadloňová.

Do pozornosti dáva aj Kabinet pomalosti, kde sa okrem detských predstavení uskutočnia aj akustické koncerty kapiel a hudobných telies, ktoré majú v Novej Cvernovke celoročné zázemie. „Gastro zóna ponúkne pestrú ponuku - návštevníci sa môžu tešiť na naše stále prevádzky Dvanásť duší, Giraffe Bakery, Skrytý bar a desiatky ďalších foodtrackov,“ uzatvárajú organizátori.
.

