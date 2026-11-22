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Nová Cvernovka v nedeľu ponúkne vianočný market aj tvorivé dielne
V priestoroch MakerSpace Bratislava sa uskutočnia dielne zamerané na výrobu vianočných dekorácií.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - V bratislavskej Novej Cvernovke sa v nedeľu uskutoční (pred)Vianočný Cverna Market. Návštevníkom ponúkne výrobky 80 predajcov, tvorivé dielne, workshopy, divadelné predstavenie, premietanie, diskusiu aj hudobné vystúpenia. Podujatie sa bude konať od 10.00 do 19.00 h v priestoroch kultúrneho centra na Račianskej ulici. Nová Cvernovka o tom informovala na svojom webe.
Na návštevníkov čaká 18 druhov bezplatných workshopov, z toho osem špeciálnych prezentačných workshopov v MakerSpace Bratislava. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať výrobu vianočného baliaceho papiera, tlač pohľadníc, pletenie košíkov či linoryt. Pripravené sú aj keramické dielne a workshop háčkovania pre začiatočníkov.
V priestoroch MakerSpace Bratislava sa uskutočnia dielne zamerané na výrobu vianočných dekorácií. Účastníci si budú môcť vytvoriť závesné stromčeky z vetvičiek, ručne šité ozdoby, dekorácie z hliníkového plechu či svietiace vianočné ozdoby.
Súčasťou kultúrneho programu bude bábkové predstavenie Vtedy v Panónii v podaní divadla Morgonrock, premietanie festivalu Fest Anča a beseda s Vianočnou doktorkou. O hudobný program sa postarajú Erø, Majestic Monika a Hodina H. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť aj na prehliadke sôch v areáli Novej Cvernovky.
Podujatie ponúkne aj možnosť nakúpiť originálne výrobky od lokálnych tvorcov a občerstviť sa v gastronomických prevádzkach. „Prejdeš si stánky, načerpáš inšpiráciu a nakúpiš originálne darčeky ešte predtým, ako svet zachváti (pred)vianočná panika,“ uvádzajú organizátori.
Deti do 12 rokov majú vstup zdarma. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla, jeho spoluorganizátorom je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Na návštevníkov čaká 18 druhov bezplatných workshopov, z toho osem špeciálnych prezentačných workshopov v MakerSpace Bratislava. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať výrobu vianočného baliaceho papiera, tlač pohľadníc, pletenie košíkov či linoryt. Pripravené sú aj keramické dielne a workshop háčkovania pre začiatočníkov.
V priestoroch MakerSpace Bratislava sa uskutočnia dielne zamerané na výrobu vianočných dekorácií. Účastníci si budú môcť vytvoriť závesné stromčeky z vetvičiek, ručne šité ozdoby, dekorácie z hliníkového plechu či svietiace vianočné ozdoby.
Súčasťou kultúrneho programu bude bábkové predstavenie Vtedy v Panónii v podaní divadla Morgonrock, premietanie festivalu Fest Anča a beseda s Vianočnou doktorkou. O hudobný program sa postarajú Erø, Majestic Monika a Hodina H. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť aj na prehliadke sôch v areáli Novej Cvernovky.
Podujatie ponúkne aj možnosť nakúpiť originálne výrobky od lokálnych tvorcov a občerstviť sa v gastronomických prevádzkach. „Prejdeš si stánky, načerpáš inšpiráciu a nakúpiš originálne darčeky ešte predtým, ako svet zachváti (pred)vianočná panika,“ uvádzajú organizátori.
Deti do 12 rokov majú vstup zdarma. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla, jeho spoluorganizátorom je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.