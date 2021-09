Nová cyklotrasa prepojila mestá Nitra a Vráble

Nitra/Vráble 29. septembra (TASR) – Výstavba cyklistickej trasy, ktorá spája mestá Nitra a Vráble, sa chýli ku koncu. Momentálne sa finalizuje posledná, 1,6 kilometra dlhá etapa, ktorá prepojí mestské časti vo Vrábľoch.



Trasa v celkovej dĺžke 18 kilometrov spája nitriansku mestskú časť Janíkovce s obcami Golianovo, Čechynce a Malý Cetín. Odtiaľ vedie cez Paňu do Vrábeľ. Budovanie cyklistického chodníka bolo rozdelené na štyri etapy. „Prvé tri etapy boli v réžii krajského mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Vo IV. etape pokračovalo mesto Vráble. Všetky úseky získali spolu nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 2,2 milióna eur,“ informoval NSK.



Posledná etapa cyklotrasy spája vo Vrábľoch mestskú časť Dyčka, odkiaľ vedie popri rieke Žitava po novej osvetlenej lávke pre cyklistov až do priemyselného parku, na sídlisko Lúky a do mestskej časti Horný Ohaj. Súčasťou cyklochodníka je aj odpočívadlo pre cyklistov a uzamykateľný prístrešok pre bicykle. „Mesto Vráble tak formuje základný okruh tvorený cyklistickými komunikáciami, po ktorom je možný bezpečný a pohodlný presun do práce a k obytným častiam mesta,“ uviedol NSK.