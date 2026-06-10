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Nová cyklotrasa spojila Varín a Nezbudskú Lúčku
Nová cyklotrasa sa zo západnej strany napája na už existujúci úsek na Vodnom diele Žilina a končí sa na vlani zrekonštruovanej lávke pre chodcov a cyklistov z Nezbudskej Lúčky do Strečna.
Autor TASR
Varín/Nezbudská Lúčka 10. júna (TASR) - Viac ako dva kilometre meria nová cyklotrasa, ktorá spojila obce Varín a Nezbudská Lúčka v okrese Žilina. Ako na stredajšom slávnostnom otvorení cyklotrasy informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová, krajská samospráva výstavbu cyklotrasy za viac ako 2,3 milióna eur financovala z plánu obnovy.
„V rámci tejto investície sa podarilo prepojiť Varín s Nezbudskou Lúčkou, pričom súčasťou celej stavby je aj premostenie cez riečku Varínka. Dĺžka celého úseku je 2,1 kilometra, hodnota celej investície je viac ako 2,3 milióna eur a všetko to bolo financované z plánu obnovy,“ priblížila Jurinová.
Zástupca dodávateľskej spoločnosti Metrostav DS Peter Fuček označil cyklomost v blízkosti sútoku riek Varínka a Váh za dominantu cyklotrasy. „Bol to jeden zo šiestich objektov celej stavby. Celková dĺžka premostenia je 75 metrov a hmotnosť 74 ton,“ uviedol Fuček. Zaujímavosťou pri budovaní cyklotrasy bolo podľa jeho slov aj 800 metrov násypu v koryte Váhu, na ktorý použili 10.000 kubických metrov lomového kameňa.
Nová cyklotrasa sa zo západnej strany napája na už existujúci úsek na Vodnom diele Žilina a končí sa na vlani zrekonštruovanej lávke pre chodcov a cyklistov z Nezbudskej Lúčky do Strečna. Starosta Nezbudskej Lúčky Vladislav Loderer kvituje, že cyklotrasa pomohla upokojiť dopravu v obci. „Cesta hlavne cez víkend bola taká plná, že to bolo nebezpečné. Teraz sa cyklisti presunuli na cyklotrasu a samotná cesta z Nezbudskej Lúčky do Varína je podstatne bezpečnejšia,“ poznamenal Loderer.
Otvorením dvojkilometrového úseku sa cyklodoprava zo Žiliny priblížila k Strečnianskej úžine, pričom ŽSK pokračuje v príprave jej preklenutia z Nezbudskej Lúčky do Lipovca. „Aktuálne má tento úsek vydané územné rozhodnutie, ktoré však bolo fyzickými osobami napadnuté. Územné rozhodnutie vydával stavebný úrad mesta Vrútky a musel ho postúpiť na odvolací orgán, ktorým je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Žiline. Až na základe jeho rozhodnutia budeme môcť pokračovať ďalej v prípravách,“ doplnil vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb Úradu ŽSK Peter Mráz.
„V rámci tejto investície sa podarilo prepojiť Varín s Nezbudskou Lúčkou, pričom súčasťou celej stavby je aj premostenie cez riečku Varínka. Dĺžka celého úseku je 2,1 kilometra, hodnota celej investície je viac ako 2,3 milióna eur a všetko to bolo financované z plánu obnovy,“ priblížila Jurinová.
Zástupca dodávateľskej spoločnosti Metrostav DS Peter Fuček označil cyklomost v blízkosti sútoku riek Varínka a Váh za dominantu cyklotrasy. „Bol to jeden zo šiestich objektov celej stavby. Celková dĺžka premostenia je 75 metrov a hmotnosť 74 ton,“ uviedol Fuček. Zaujímavosťou pri budovaní cyklotrasy bolo podľa jeho slov aj 800 metrov násypu v koryte Váhu, na ktorý použili 10.000 kubických metrov lomového kameňa.
Nová cyklotrasa sa zo západnej strany napája na už existujúci úsek na Vodnom diele Žilina a končí sa na vlani zrekonštruovanej lávke pre chodcov a cyklistov z Nezbudskej Lúčky do Strečna. Starosta Nezbudskej Lúčky Vladislav Loderer kvituje, že cyklotrasa pomohla upokojiť dopravu v obci. „Cesta hlavne cez víkend bola taká plná, že to bolo nebezpečné. Teraz sa cyklisti presunuli na cyklotrasu a samotná cesta z Nezbudskej Lúčky do Varína je podstatne bezpečnejšia,“ poznamenal Loderer.
Otvorením dvojkilometrového úseku sa cyklodoprava zo Žiliny priblížila k Strečnianskej úžine, pričom ŽSK pokračuje v príprave jej preklenutia z Nezbudskej Lúčky do Lipovca. „Aktuálne má tento úsek vydané územné rozhodnutie, ktoré však bolo fyzickými osobami napadnuté. Územné rozhodnutie vydával stavebný úrad mesta Vrútky a musel ho postúpiť na odvolací orgán, ktorým je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Žiline. Až na základe jeho rozhodnutia budeme môcť pokračovať ďalej v prípravách,“ doplnil vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb Úradu ŽSK Peter Mráz.