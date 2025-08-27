< sekcia Regióny
Nová cyklotrasa v Brezne má byť hotová do konca októbra
Počas výstavby cyklotrasy sa musia všetci účastníci cestnej premávky pripraviť na nevyhnutné dopravné obmedzenia a rešpektovať dočasné dopravné značenia.
Autor TASR
Brezno 27. augusta (TASR) - Breznianska samospráva pokračuje v rozvoji nemotorovej cyklistickej dopravy a postupne prepája centrum mesta s ostatnými mestskými časťami a hlavnou sieťou regionálnych cyklotrás. Vďaka nenávratnému príspevku z plánu obnovy vo výške takmer 357.000 eur začala s výstavbou novej cyklotrasy na Ulici Fraňa Kráľa, ktorá vytvorí spojenie železničnej a autobusovej stanice s centrálnymi športoviskami, obchodným centrom a už existujúcimi cyklotrasami. Viac ako polkilometrový úsek má byť hotový do konca októbra.
„Realizácie jednotlivých úsekov skladáme a spájame do logického celku podľa možností čerpania externých zdrojov a vytvárame tak infraštruktúru, ktorá umožní bezpečný presun obyvateľov do práce, školy, na úrady či za športom bez nutnosti použitia auta,“ konštatoval na webe mesta primátor Tomáš Abel s tým, že výsledkom projektu bude nielen zlepšenie mobility, ale i zníženie dopravného zaťaženia a emisií v centre mesta.
Nový, 575 metrov dlhý úsek vybudujú paralelne s miestnou komunikáciou na Ulici Fraňa Kráľa ako pravostranný cyklochodník v smere od kruhového objazdu na ceste I/66 po železničnú stanicu. Podľa vedúcej investičného odboru magistrátu Veroniky Boháčikovej po celej dĺžke cyklotrasy pribudne verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, cyklistické príslušenstvo a chodník pre chodcov. Celková cena projektu predstavuje viac ako 568.000 eur.
Počas výstavby cyklotrasy sa musia všetci účastníci cestnej premávky pripraviť na nevyhnutné dopravné obmedzenia a rešpektovať dočasné dopravné značenia.
Ako tvrdí radnica, nejde o izolovaný projekt, ale o súčasť veľkého celku. Po jeho dokončení sa posilní cyklistické prepojenie aj medzi okolitými obcami, zamestnávateľmi a rekreačnými lokalitami v celom horehronskom regióne. Na severnej strane sa totiž napojí na existujúce cyklotrasy, ktoré prepájajú sídlisko Mazorníkovo, centrum mesta, lokalitu Vrchdolinka a obec Čierny Balog. Na južnom konci sa zas spojí s cyklotrasou Brezno-Valaská, ktorá pokračuje smerom k najväčšiemu zamestnávateľovi v regióne Železiarňam Podbrezová. Projekt tak prispeje k rozšíreniu siete nemotorovej dopravy nielen v Brezne, ale v celom okrese.
