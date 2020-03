Nová cyklotrasa v Brezne má byť o rok hotová, poklepali základný kameň

Brezno 2. marca (TASR) – V prvých marcových dňoch spustila breznianska samospráva realizáciu projektu Cyklotrasa Brezno - Valaská. Cieľom je podporiť rozvoj tohto druhu dopravy a zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v meste, keďže cestovanie na bicykli je podľa samosprávy nielen ekonomické a ekologické, ale zároveň zdraviu prospešné. Projekt magistrát odštartoval v pondelok poklepaním základného kameňa cyklotrasy, ktorú ocenia aj turisti.



Podľa primátora Brezna Tomáša Abela tak v pondelok odovzdali stavenisko na výstavbu cyklotrasy dlhej takmer deväť kilometrov. Jej súčasťou je lávka v časti Banisko v dĺžke 650 metrov. Cyklotrasa sa má začínať pri synagóge v okolí nábrežia Hrona a pokračovať až po nový závod železiarní.



Jej výstavba by mala trvať 12 mesiacov a podpora z eurofondov sa podľa informácií magistrátu pohybuje vo výške viac než 1,3 milióna eur.



"Budúca cyklotrasa bude prioritne určená pre obyvateľov okresu Brezno, ktorí do zamestnania dochádzajú na bicykli alebo by tak chceli robiť. Čo im však bránilo, je znížená bezpečnosť na komunikáciách, keďže ide o hlavný ťah Brezno – Banská Bystrica. Vybudovaním cyklotrasy sa jednoznačne zvýši nielen ich bezpečnosť, ale prispejeme i k ochrane životného prostredia a akceptácii cyklistickej dopravy ako plnohodnotného druhu prepravy," zdôraznil Abel.