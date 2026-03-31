< sekcia Regióny
Nová cyklotrasa v Senici zlepší dopravu
Nový úsek má približne 6,4 kilometra a nadväzuje na existujúcu sieť cyklotrás smerujúcich ku Kunovskej priehrade.
Autor TASR
Senica 31. marca (TASR) - Novovybudované prepojenie dvoch cyklotrás v Senici za 2,84 milióna eur bez DPH, ktoré oficiálne uviedli v utorok do prevádzky, má priniesť bezpečnejšie a ekologickejšie spojenie medzi mestom a okolitými obcami. Projekt je súčasťou širšieho zámeru združenia obcí Mikroregiónu Šaštínsko a v budúcnosti by sa mohol stať súčasťou medzinárodnej siete cyklotrás.
Primátor Senice Martin Džačovský pre TASR uviedol, že ide o dve prepojené cyklotrasy. Jedna vedie priamo v meste a zlepšuje prístup k železničnej stanici, druhá pokračuje zo Senice cez kataster obce Šajdíkové Humence až do Dojča. „Projekt má priblížiť mesto k okolitým obciam a umožniť ľuďom dochádzať do práce či školy aj nemotorizovanou dopravou,“ zhrnul.
Nový úsek má približne 6,4 kilometra a nadväzuje na existujúcu sieť cyklotrás smerujúcich ku Kunovskej priehrade. Súčasťou stavby je aj lávka cez vodný tok Myjavská Rudava, ktorá podľa primátora plní nielen funkčnú, ale aj estetickú úlohu. Cyklotrasa je podľa jeho slov už teraz intenzívne využívaná.
Zhotoviteľom je spoločnosť Colas Slovakia. Vedúci strediska Trnava Ľubomír Balážik pre TASR priblížil, že finálny povrch tvorí asfalt, pričom bolo položených takmer 5000 ton asfaltových zmesí. „Súčasťou projektu je aj dopravné značenie, infotabule a lávka cez Myjavskú Rudavu,“ uviedol s tým, že stavba bola dokončená v zmluvnom termíne.
Podľa starostky obce Dojč Slavomíry Melišovej má cyklotrasa význam najmä pre každodenný život obyvateľov. Pozitívne hodnotí aj napojenie na Kunovskú priehradu a plánované predĺženie smerom na Šaštín-Stráže, ktoré je významným pútnickým a rekreačným miestom.
Na projekt nadväzuje druhá etapa, ktorú pripravuje Mikroregión Šaštínsko. Jeho predseda a starosta Borského Mikuláša Róbert Macek pre TASR uviedol, že celkový projekt sa realizuje viac ako päť rokov a bol rozdelený na dve časti aj z dôvodu podmienok Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Druhá etapa by sa mala začať budovať v najbližšom období a dokončená by mala byť do konca roka,“ priblížil.
Celková dĺžka cyklotrasy po dokončení dosiahne takmer 16 kilometrov. Projekt počíta aj s ďalším prepojením smerom na obec Kúty. Ambíciou projektu je podľa Maceka vytvoriť medzinárodné prepojenie. V Kútoch by sa mohla napojiť na český Lanžhot a cez Moravský Svätý Ján aj na rakúsky Hohenau, čím by vznikol trojhraničný cyklistický koridor Slovensko - Česko - Rakúsko. Náklady na pripravovanú druhú etapu sú vysúťažené približne na 2,3 milióna eur a financovanie je zabezpečené z eurofondov.
Primátor Senice Martin Džačovský pre TASR uviedol, že ide o dve prepojené cyklotrasy. Jedna vedie priamo v meste a zlepšuje prístup k železničnej stanici, druhá pokračuje zo Senice cez kataster obce Šajdíkové Humence až do Dojča. „Projekt má priblížiť mesto k okolitým obciam a umožniť ľuďom dochádzať do práce či školy aj nemotorizovanou dopravou,“ zhrnul.
Nový úsek má približne 6,4 kilometra a nadväzuje na existujúcu sieť cyklotrás smerujúcich ku Kunovskej priehrade. Súčasťou stavby je aj lávka cez vodný tok Myjavská Rudava, ktorá podľa primátora plní nielen funkčnú, ale aj estetickú úlohu. Cyklotrasa je podľa jeho slov už teraz intenzívne využívaná.
Zhotoviteľom je spoločnosť Colas Slovakia. Vedúci strediska Trnava Ľubomír Balážik pre TASR priblížil, že finálny povrch tvorí asfalt, pričom bolo položených takmer 5000 ton asfaltových zmesí. „Súčasťou projektu je aj dopravné značenie, infotabule a lávka cez Myjavskú Rudavu,“ uviedol s tým, že stavba bola dokončená v zmluvnom termíne.
Podľa starostky obce Dojč Slavomíry Melišovej má cyklotrasa význam najmä pre každodenný život obyvateľov. Pozitívne hodnotí aj napojenie na Kunovskú priehradu a plánované predĺženie smerom na Šaštín-Stráže, ktoré je významným pútnickým a rekreačným miestom.
Na projekt nadväzuje druhá etapa, ktorú pripravuje Mikroregión Šaštínsko. Jeho predseda a starosta Borského Mikuláša Róbert Macek pre TASR uviedol, že celkový projekt sa realizuje viac ako päť rokov a bol rozdelený na dve časti aj z dôvodu podmienok Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Druhá etapa by sa mala začať budovať v najbližšom období a dokončená by mala byť do konca roka,“ priblížil.
Celková dĺžka cyklotrasy po dokončení dosiahne takmer 16 kilometrov. Projekt počíta aj s ďalším prepojením smerom na obec Kúty. Ambíciou projektu je podľa Maceka vytvoriť medzinárodné prepojenie. V Kútoch by sa mohla napojiť na český Lanžhot a cez Moravský Svätý Ján aj na rakúsky Hohenau, čím by vznikol trojhraničný cyklistický koridor Slovensko - Česko - Rakúsko. Náklady na pripravovanú druhú etapu sú vysúťažené približne na 2,3 milióna eur a financovanie je zabezpečené z eurofondov.