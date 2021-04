Nová cyklotrasa vo Vrábľoch prepojí jednotlivé mestské časti

Vráble 17. apríla (TASR) – Vo Vrábľoch sa začala výstavba cyklotrasy, ktorá by po dokončení mala prepojiť viaceré mestské časti. V súčasnosti je vo výstavbe prvá zo štyroch etáp.



Momentálne prebiehajú stavebné práce na 675-metrovom úseku cyklistického chodníka. „Aktuálne sú pripravené pripojovacie chodníky od Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Lúky a tiež od firiem priemyselného parku k lávke, ktorá sa v tomto období vyrába. Jej položenie je naplánované pravdepodobne na máj 2021,“ informovala radnica. Na tomto úseku projekt počíta aj osvetlenou uzamykateľnou úschovňou pre 56 bicyklov, ktorá sa buduje v areáli ZŠ s MŠ Lúky.



Magistrát už začal s verejným obstarávaním na práce súvisiace s druhou etapou výstavby cyklotrasy. Tá bude smerovať od školy Lúky k súčasnému chodníku na Kollárovej ulici. Mesto očakáva, že tento 220-metrový úsek bude dokončený do konca školských prázdnin.



V prípravnej fáze sú aj posledné dve etapy výstavby cyklotrasy. Tretia by sa mala začínať v mestskej časti Dyčka a pokračovať smerom na Lúčnicu nad Žitavou. V rámci štvrtej etapy sa počíta s prepojením mesta s mestskou časťou Horný Ohaj. V rámci príprav na výstavbu tretej a štvrtej etapy cyklotrasy sa postupne pripravujú podklady k územnému rozhodnutiu. „Po spracovaní projektovej dokumentácie dôjde k vypracovaniu dokumentácie na realizačné projekty na obe etapy, ktoré by predbežne mohli byť zrealizované v roku 2023,“ doplnil magistrát.