Interaktívna prehliadka Bojnického zámku povie rozprávku O Čarostudni

Bojnice 27. mája (TASR) - Novú detskú interaktívnu prehliadku zaradí od júna do svojej ponuky Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Autorská rozprávka O Čarostudni ich naučí, že lenivosť či namyslenosť sa nevypláca.



"Rozprávka je o našich slabostiach, ktorých je v nás vo všetkých veľa. Riešime tri - lenivosť, lakomstvo a namyslenosť. Deťom ich ukazujeme rozprávkovou formou, aby pochopili, že tieto veci sú do istej miery prirodzené, ale je správne, keď sa pracuje na tom, aby sa potlačili," povedal v pondelok pre TASR autor rozprávky Branislav Lukáč.



Prehliadka je určená predovšetkým pre detských návštevníkov a je interaktívna. "Snažíme sa od samého začiatku, aby deti videli aj priestory Bojnického zámku a zároveň prežili rozprávkový príbeh. Interakcia vedie k tomu, aby boli súčasťou zážitku. Techniky využívame dve, ide o videoprojekciu a divadlo dvoch hercov," doplnil Lukáč.



Súčasťou príbehu je studňa, ktorá spája štvrté nádvorie s prírodnou travertínovou jaskyňou. Režisérka rozprávky Alžbeta Hammer priblížila, že studňa je jednou z dominantných čŕt Bojnického zámku. "Prináša i technické možnosti, ako sa s ňou hrať a urobiť rozprávku zaujímavejšou, práve i s rekvizitami, do ktorých sme chceli ísť, aby sme ju oživili a priniesli deťom trochu mágie," dodala Hammer.



Interaktívna prehliadka bude súčasťou ponuky múzea od júna do augusta.