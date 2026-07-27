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Nová digitálna expozícia predstaví Nitru a jej históriu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Celková hodnota realizácie digitálnej expozície predstavuje približne 39.000 eur.

Autor TASR
Nitra 27. júla (TASR) - V Nitre vzniká nová digitálna expozícia. Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) v spolupráci s mestom ju zriadi v priestoroch starej budovy bývalého Mestského domu na pešej zóne, kde v súčasnosti sídli aj Turistické informačné centrum v Nitre, informovala výkonná riaditeľka NOCR Marta Hároniková. Expozícia by mala byť sprístupnená verejnosti koncom septembra 2026 v rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu.

Prípravné práce na budovaní expozície sa začali stavebnou úpravou priestorov a elektroinštalačnými prácami v zadnej miestnosti objektu. Úpravy zabezpečuje externá dodávateľská firma. Financované sú z rozpočtu mesta a nepresiahnu sumu 6000 eur.

Súčasťou pripravovanej digitálnej expozície budú tri hovoriace obrazy, historické postavy, ktoré budú medzi sebou komunikovať prostredníctvom dialógu a návštevníkom priblížia vybrané príbehy spojené s mestom Nitra. Autentickosť a lokálny charakter expozície podporia aj hlasy, ktoré k jednotlivým obrazom nahovorili nitrianski herci.

Ďalším prvkom expozície bude vizuálna projekcia na sklenenú plochu s holografickým efektom, v rámci ktorej sa návštevníkom predstaví známa osobnosť zo súčasnosti. Moderné technológie umožnia vytvoriť atraktívnu formu prezentácie, ktorá prepojí históriu s inovatívnym spôsobom jej interpretácie, skonštatovala Hároniková.

Expozíciu doplní aj kino projekcia s približne šesťminútovým filmom o Nitre, ktorý návštevníkom predstaví mesto, jeho históriu, významné miesta a atmosféru z dôb minulých.

Celková hodnota realizácie digitálnej expozície predstavuje približne 39.000 eur. Finančné prostriedky na realizáciu projektu získala NOCR prostredníctvom dotácie z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
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