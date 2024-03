Nová električková trať v Petržalke má byť odovzdaná mestu do 15.12.

Bratislava 26. marca (TASR) - Nová električková trať v bratislavskej Petržalke v úseku Jungmannova - Janíkov dvor má byť odovzdaná mestu do 15. decembra tohto roka. Na sociálnej sieti to oznámil bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že po náročných rokovaniach so španielskym a čínskym vedením zhotoviteľa stavby podpísali dodatok zmluvy s novým harmonogramom.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.