Nová expozícia na Bojnickom zámku priblíži pamiatku kedysi a dnes

Novú multimediálnu expozíciu pripravilo pre svojich návštevníkov Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice. V priestoroch Stredného hradu približuje pohľady na Bojnický zámok, jeho okolie a mesto v minulosti a porovnáva ich so súčasnosťou. Na snímke dva pohľady na zámok, miestni hasiči na snímke v tridsiatych rokoch minulého storočia (hore) a terajší pohľad na ulicu pred požiarnou zbrojnicou. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bojnice 10. mája (TASR) - Novú multimediálnu expozíciu pripravilo pre svojich návštevníkov Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. V priestoroch Stredného hradu približuje pohľady na Bojnický zámok, jeho okolie a mesto v minulosti a porovnáva ich so súčasnosťou.Realizátorom novej expozície je Igor Socha, IT špecialista bojnického múzea.povedal Socha.Prvá etapa projektu ponúka podľa neho približne 100 historických fotografií, niektoré boli zachytené z toho istého miesta v rôznom časovom rozstupe, reálne tak ide o 80 panorám, na ktorých sú fotky prezentované.priblížil.IT špecialista dostal z odborného oddelenia múzea približne 1000 starých fotografií, cez ktoré sa musel podľa svojich slov v niekoľkých etapách, pretriedil ich a vybral spomínaných 100 prezentovaných snímok.Socha novou multimediálnou projekciou zhmotnil a rozšíril pôvodnú myšlienku bývalého riaditeľa bojnického múzea Jána Papca. Ten pôvodne chcel pôvodne návštevníkom ukázať na tabuli štyri alebo päť fotografií z minulosti a súčasnosti, ako vykreslenie kontrastu niekdajšej dominanty Bojníc, ktorá je dnes tienená veľkým porastom či novodobou architektúrou. Fotografie tak podľa Sochu neukazujú len to príjemné. "podotkol IT špecialista.Projekt označil Socha za veľmi vzrušujúci, keďže sa mohol oveľa lepšie zoznámiť s históriou zámku a Bojníc.doplnil.Pracovník múzea plánuje multimediálnu prezentáciu do budúcna ešte rozšíriť.dodal Socha.Multimediálnu prezentáciu dopĺňajú i obrazovky s kolekciou fotografií, v priestore niekdajšej pekárne majú návštevníci k dispozícii lavičky, kde si počas prehliadky zámku môžu oddýchnuť.