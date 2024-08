Nová expozícia na Trenčianskom hrade približuje život Barbory Celjskej

Trenčín 6. augusta (TASR) - Život cisárovnej, uhorskej a českej kráľovnej a manželky kráľa Žigmunda Luxemburského Barbory Celjskej približuje nová expozícia v priestoroch Barborinho paláca na Trenčianskom hrade. Informovalo o tom Trenčianske múzeum v Trenčíne.



"V tomto roku si pripomíname 600. výročie odkedy Trenčiansky hrad pripadol panovníčke Barbore Celjskej. Informačné tabule ale aj originálny filmový dokument návštevníkom vyrozprávajú Barborin príbeh. Sú doplnené o jej fiktívnu obytnú miestnosť, ktorá vyobrazuje Barborinu vládu, osobnosť a život. Výnimočným prvkom výstavy sú šaty Barbory Celjskej. Ide o dobovú kópiu šiat, ktoré mala oblečené na Kostnickom koncile," informuje múzeum.



Žigmund Luxemburský jej zveril do správy viaceré majetky. Z toho až sedem hradov patrilo do Trenčianskej župy, štyri hrady boli v Zvolenskej župe. Patrili jej aj stredoslovenské banské mestá či viaceré hrady a majetky mimo územia súčasného Slovenska. Práve ona zanechala významný rukopis na súčasnej podobe Trenčianskeho hradu.



Doposiaľ neprístupné priestory Barborinho paláca môže verejnosť navštíviť v rámci malého i veľkého hradného okruhu denne v čase od 10.00 do 17.00 h. Výstava je prístupná až do 17. novembra.