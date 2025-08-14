< sekcia Regióny
Nová expozícia v Kremnici približuje kryptoaktíva
Nová expozícia približuje základné informácie o tom, čo kryptoaktíva sú, aká je ich história, ale aj to, ako ich bezpečne uchovávať či akých investičných rizík sa vyvarovať.
Autor TASR
Kremnica 14. augusta (TASR) - Fungovanie kryptoaktív, ich históriu, ale aj s nimi súvisiace investičné riziká približuje nová expozícia Krypto v kremnickom Múzeu mincí a medailí, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska (NBS).
Výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS Júlia Čillíková priblížila, že múzeum svojimi expozíciami informuje o vývoji platidiel naprieč celou históriou ľudstva. Preto sa v NBS prostredníctvom svojho múzea rozhodli priblížiť verejnosti aj novú kapitolu v tejto oblasti, a to používanie kryptoaktív.
Nová expozícia približuje základné informácie o tom, čo kryptoaktíva sú, aká je ich história, ale aj to, ako ich bezpečne uchovávať či akých investičných rizík sa vyvarovať. Expozícia je podľa Čillíkovej krátka, ale interaktívna a ponúka veľa zaujímavých prvkov. Návštevníci si ju môžu prezrieť dvomi spôsobmi, s lektorom alebo prostredníctvom QR kódov, ktoré sa pri jednotlivých exponátoch nachádzajú.
Podľa riaditeľa NBS - Múzea mincí a medailí Branislava Panisa je nová expozícia Krypto iná ako ostatné expozície múzea. „Je to o budúcnosti, ktorú už možno aj teraz žijeme, lebo s kryptom sa obchoduje, mnohí z nás to vlastnia a mnohí to budú vlastniť a otázka je len to, ako sa to rozšíri,“ poznamenal v tejto súvislosti.
Pre súčasnú mladú generáciu a deti je podľa jeho slov expozícia dobrým poučením. „Pretože nie je to len o tom, aké je to úžasné a významné, ale aj o tom, že to predstavuje riziko. A to je dôležité, aby to ľudia takto aj vnímali,“ podotkol v tejto súvislosti.
Podľa lektorky tímu 5peňazí Agáty Leškovej už prvé týždne po otvorení ukázali, že expozícia návštevníkov baví. Expozícia podľa jej slov približuje cez hru tému, ktorá je inak náročná na spracovanie. Dôležité podľa nej je, že návštevníkom priblíži nielen základné informácie o kryptoaktívach, ale oboznámi ich aj s rizikami s nimi spojenými.
