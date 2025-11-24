< sekcia Regióny
Nová expozícia v Nitre priblíži obdobie komunistickej neslobody
Expozícia priblíži a predstaví jednotlivé zásahy komunistickej moci voči katolíckej cirkvi s cieľom zlikvidovať ju.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Nitrianske biskupstvo rozšíri expozície Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade. Do roku 2028 bude inštalovaná nová expozícia približujúca obdobie komunistickej neslobody v rokoch 1948 - 1989, ktorá mimoriadne zasiahla aj život katolíckej cirkvi v bývalom Československu a na Slovensku, informovalo Biskupstvo Nitra.
Rozširovanie expozícií umožnila rekonštrukcia Veľkoprepoštského paláca na Nitrianskom hrade. „Po piatich rokoch príprav a súčasnej rekonštrukcii a obnove paláca, do ktorého sa v roku 2024 presťahovali z priestorov Biskupského paláca niektoré z oddelení Biskupského úradu, sa začali práce v uvoľnených miestnostiach na prízemí Biskupského paláca,“ informovalo biskupstvo.
Expozícia priblíži a predstaví jednotlivé zásahy komunistickej moci voči katolíckej cirkvi s cieľom zlikvidovať ju. Zároveň priblíži osudy najmä slovenských katolíckych veriacich, kňazov, rehoľníkov, laikov, ktorí boli počas týchto rokov prenasledovaní, mučení, väznení a zabití pre svoju vieru.
Paralelne sa v jednotlivých častiach muzeálnej expozície bude odvíjať aj životný príbeh nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. Súčasťou expozície bude aj podoba jeho petržalského bytu s autentickými exponátmi a osobnými predmetmi. Expozícia o trpiacej a prenasledovanej cirkvi nahradí aj súčasnú pamätnú izbu Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorú v Nitre otvorili pred ôsmimi rokmi.
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa obracia aj na verejnosť a pamätníkov s ponukou na prevzatie a prijatie exponátov do novej expozície v podobe osobných predmetov, písomností, či fotografií dokumentujúcich život a prenasledovanie cirkvi počas komunistického režimu v bývalom Československu zo súkromných pozostalostí obetí komunizmu. Tieto budú v zodpovedajúcich podmienkach uchované a sprístupnené pre návštevníkov expozície po jej dokončení a otvorení, skonštatovalo biskupstvo.
Rozširovanie expozícií umožnila rekonštrukcia Veľkoprepoštského paláca na Nitrianskom hrade. „Po piatich rokoch príprav a súčasnej rekonštrukcii a obnove paláca, do ktorého sa v roku 2024 presťahovali z priestorov Biskupského paláca niektoré z oddelení Biskupského úradu, sa začali práce v uvoľnených miestnostiach na prízemí Biskupského paláca,“ informovalo biskupstvo.
Expozícia priblíži a predstaví jednotlivé zásahy komunistickej moci voči katolíckej cirkvi s cieľom zlikvidovať ju. Zároveň priblíži osudy najmä slovenských katolíckych veriacich, kňazov, rehoľníkov, laikov, ktorí boli počas týchto rokov prenasledovaní, mučení, väznení a zabití pre svoju vieru.
Paralelne sa v jednotlivých častiach muzeálnej expozície bude odvíjať aj životný príbeh nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. Súčasťou expozície bude aj podoba jeho petržalského bytu s autentickými exponátmi a osobnými predmetmi. Expozícia o trpiacej a prenasledovanej cirkvi nahradí aj súčasnú pamätnú izbu Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorú v Nitre otvorili pred ôsmimi rokmi.
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa obracia aj na verejnosť a pamätníkov s ponukou na prevzatie a prijatie exponátov do novej expozície v podobe osobných predmetov, písomností, či fotografií dokumentujúcich život a prenasledovanie cirkvi počas komunistického režimu v bývalom Československu zo súkromných pozostalostí obetí komunizmu. Tieto budú v zodpovedajúcich podmienkach uchované a sprístupnené pre návštevníkov expozície po jej dokončení a otvorení, skonštatovalo biskupstvo.