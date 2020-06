Nová Galéria 7 a.s. v Trnave si dala prívlastok dočasná

Trnava 29. júna (TASR) – Nová Galéria 7 a.s. v Trnave chce poskytovať priestor zaujímavým profesionálnym umelcom, ale nebráni sa ani neprofesionálnym tvorcom. Svoje miesto našla v historickom objekte na Hviezdoslavovej 7, ktorý sa má stať súčasťou pripravovaného polyfunkčného komplexu, spájajúceho viacero budov v centre mesta. Galerista Stanislav Krajčír preto pracuje s označením dočasná, hoci pre TASR pripustil, že možno to nakoniec bude inak.



Pred desaťročiami sídlila na Hviezdoslavovej 7 administratíva trnavskej Galérie Jána Koniarka, ale na výstavné účely ho nevyužívala. Pri úprave nevyužívanej budovy teraz v súkromnom vlastníctve zdôraznili viaceré vzácne stavebné prvky renesancie či baroka. Krajčír povedal, že vyhýbať sa nechcú ani malým koncertným vystúpeniam.



Prvými vystavujúcimi sú sochár Andrej Haršány a mladá ostravská výtvarníčka Anna Hrbáčová, ich spoločná výstava dostala podľa rovnakých iniciál názov ...aha!!! Trnavčan Haršány (1984) si pre svoju prezentáciu vybral viaceré fragmenty cyklov, z Urban E. T. (z roku 2012) osadil dve nadrozmerné zelené figúry nad hlavy návštevníkov. Zelení mužíci mali svoju premiéru na bratislavskom moste SNP pri reštaurácii známej ako UFO. Na trnavskej výstave ich doplnil postavami z drôtu (2010) a drevenými objektmi cyklu Mr. Morrise (2016). Najnovšími prírastkami sú objekty s kravskou kožou (2019/2020). Študentka grafiky na Univerzite užitého umenia vo Viedni Anna Hrbáčová (1996) priniesla do Trnavy svoje hlavy. V rôznych podobách, témach a variáciách sa drží námetu vo všetkých svojich vystavených prácach.



Výstava v Galérii 7 a.s. bude otvorená do konca júla vždy v piatky, soboty a nedele.