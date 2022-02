Novú gynekologickú ambulanciu v Detve otvoria 17. februára

Detva 11. februára (TASR) – Nová gynekologická ambulancia zvolenskej nemocnice v Detve začne fungovať vo štvrtok 17. februára. Pre TASR to v piatok potvrdila Ivana Popluhárová, manažérka komunikácie skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ženy tak budú mať komplexnú ambulantnú starostlivosť vrátane sonografického vyšetrenia. "Ambulancia bude zatiaľ v prevádzke dva dni v týždni, a to v pondelky a štvrtky. Vo štvrtok bude pracovná doba posunutá do večerných hodín tak, aby sme vyšli v ústrety pracujúcim ženám. V prípade zvýšeného záujmu sme pripravení rozšíriť prevádzku ambulancie aj na ďalšie dni," vysvetlil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia zvolenskej nemocnice Andrej Jenčo. Pripomenul tiež, že o ženy sa budú starať pôrodná asistentka a gynekológ-pôrodník.



Gynekológia v budove detvianskej polikliniky bude spolupracovať so všetkými zdravotnými poisťovňami. "Pridanou hodnotou ambulancie bude jej prepojenie s gynekologicko-pôrodníckym oddelením vo zvolenskej nemocnici. Prinesie to zrýchlenie plánovania a prípravy na operačný zákrok, manažmentu gravidity a následného pôrodu," dodal primár.