Nová inscenácia v DAB rozpráva príbehy niekoľkých hereckých generácií

Nitra 17. marca (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo s prípravou inscenácie Kutlochy. Hra autorky Slavky Civáňovej dostala názov po divadelnej ubytovni, v ktorej od roku 1949 bývali herci, dramaturgovia i režiséri DAB.



Hra, ktorá bude mať v DAB premiéru 28. apríla, rozpráva príbehy hereckých generácií, ktoré sa striedali v ubytovni. „Nahliadne do zabudnutých historiek, príbehov a osudov známych osobností. Na pozadí privátnych príbehov dokumentuje aj to, ako pod oknami budovy plynula doba a striedali sa režimy. Je to príbeh našej divadelnej ubytovne, no zároveň sú Kutlochy aj istou metaforou komunitného života v divadle,“ uviedla autorka hry. Pri jej písaní zozbierala množstvo archívnych informácií, ale aj konkrétnych historiek pamätníkov, ktorí v ubytovni žili.



Podľa režisérky Natálie Deákovej je preto tvorba inscenácie behom na dlhú trať. „Nie je jednoduché vytvoriť divadelnú hru z množstva historiek, z kroník a archívnych záznamov. Ten proces v podstate prebieha doteraz, máme to nastavené tak, že inscenáciu vytvárame spolu s hercami. Takže je dosť možné, že aj text, ktorý teraz čítame na skúškach, môže na premiére vyzerať inak,“ povedala Deáková.



Inscenácia podľa jej slov nebude iba históriou konkrétnej hereckej ubytovne, ale bude aj symbolickým obrazom divadla a divadelného života. „Pod týmto symbolickým rázom sú ukryté konkrétne príbehy konkrétnych ľudí i 70-ročná história, ktorá prebiehala okolo ubytovne. Scéne bude dominovať veľká maketa sochy sokola z priečelia budovy. Je to taký svedok, ktorý tam stále bol a všetko videl a pamätá si príbehy celej tej doby, ktorú inscenácia zachytáva,“ uviedla Deáková.



Ako doplnila, historky, ktoré sa viažu ku Kutlochom, sú často vtipné, ale aj mrazivé a odhaľujú obyčajné ľudské osudy viac či menej známych osobností. „Na pôdoryse vzťahov a života jednej komunity podajú svedectvo o našej histórii, ale aj našej súčasnosti,“ dodala režisérka.