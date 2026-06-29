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Nová inštalácia v Litterre prepája v Revúcej literatúru a vesmír
Nová interaktívna guľová inštalácia v Litterre je doplnená o špeciálne vytvorenú aplikáciu Hviezdoveda, ktorá čerpá inšpiráciu z rovnomenného diela Reussa.
Autor TASR
Revúca 29. júna (TASR) - Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra v Revúcej rozšírila svoju expozíciu o nový interaktívny prvok, ktorý návštevníkom umožní objavovať dielo významného gemerského spisovateľa Gustáva Reussa s názvom Hviezdoveda. Inštalácia prepája literatúru, technológie a objavovanie vesmíru, slávnostne ju predstavili v piatok (26. 6.) v rámci osláv druhého výročia múzea. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
Nová interaktívna guľová inštalácia v Litterre je doplnená o špeciálne vytvorenú aplikáciu Hviezdoveda, ktorá čerpá inšpiráciu z rovnomenného diela Reussa. Návštevníci sa prostredníctvom dotyku, pohybu a digitálneho obsahu môžu vydať na cestu vesmírom, objavovať planéty, hviezdy a príbehy, ktoré autor napísal pred viac ako storočím.
„Litterra vznikla ako priestor, kde sa príbehy nestávajú len predmetom čítania, ale aj objavovania a prežívania. Gustáv Reuss patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti nášho regiónu a jeho Hviezdoveda je dodnes fascinujúcim dielom. Vďaka novej inštalácii môžeme návštevníkom sprostredkovať jeho odkaz spôsobom, ktorý je blízky dnešnej generácii a zároveň rešpektuje historickú hodnotu jeho tvorby,“ uviedol riaditeľ Litterry Jozef Balužinský.
Cieľom novej inštalácie je prepojiť literárne dedičstvo regiónu s modernými technológiami a priniesť do Litterry nový rozmer zážitkového vzdelávania. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobú snahu múzea oslovovať nové generácie návštevníkov, interaktivita má byť atraktívna najmä pre rodiny s deťmi, školské skupiny i individuálnych návštevníkov hľadajúcich spojenie poznania a zážitku.
Nová interaktívna inštalácia je pre návštevníkov dostupná v rámci stálej expozície Múzea príbehov Litterra. Realizáciu projektu sumou 7200 eur podporila oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer.
„Moderný návštevník vyhľadáva autentické príbehy podané atraktívnou formou. Práve takéto projekty pomáhajú budovať jedinečnosť regiónu Gemer a vytvárajú dôvody na opakovanú návštevu. Litterra sa za dva roky stala významnou kultúrnou atrakciou regiónu a nová interaktívna inštalácia jej ponuku opäť posúva na vyššiu úroveň,“ skonštatoval riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.
Nová interaktívna guľová inštalácia v Litterre je doplnená o špeciálne vytvorenú aplikáciu Hviezdoveda, ktorá čerpá inšpiráciu z rovnomenného diela Reussa. Návštevníci sa prostredníctvom dotyku, pohybu a digitálneho obsahu môžu vydať na cestu vesmírom, objavovať planéty, hviezdy a príbehy, ktoré autor napísal pred viac ako storočím.
„Litterra vznikla ako priestor, kde sa príbehy nestávajú len predmetom čítania, ale aj objavovania a prežívania. Gustáv Reuss patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti nášho regiónu a jeho Hviezdoveda je dodnes fascinujúcim dielom. Vďaka novej inštalácii môžeme návštevníkom sprostredkovať jeho odkaz spôsobom, ktorý je blízky dnešnej generácii a zároveň rešpektuje historickú hodnotu jeho tvorby,“ uviedol riaditeľ Litterry Jozef Balužinský.
Cieľom novej inštalácie je prepojiť literárne dedičstvo regiónu s modernými technológiami a priniesť do Litterry nový rozmer zážitkového vzdelávania. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobú snahu múzea oslovovať nové generácie návštevníkov, interaktivita má byť atraktívna najmä pre rodiny s deťmi, školské skupiny i individuálnych návštevníkov hľadajúcich spojenie poznania a zážitku.
Nová interaktívna inštalácia je pre návštevníkov dostupná v rámci stálej expozície Múzea príbehov Litterra. Realizáciu projektu sumou 7200 eur podporila oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer.
„Moderný návštevník vyhľadáva autentické príbehy podané atraktívnou formou. Práve takéto projekty pomáhajú budovať jedinečnosť regiónu Gemer a vytvárajú dôvody na opakovanú návštevu. Litterra sa za dva roky stala významnou kultúrnou atrakciou regiónu a nová interaktívna inštalácia jej ponuku opäť posúva na vyššiu úroveň,“ skonštatoval riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.