Nová kampaň víta nitrianskych cyklistov na pešej zóne

Nitra 21. apríla (TASR) – Cyklistov na nitrianskej pešej zóne víta nová kampaň s názvom Vitajte na bicykli. Zapojili sa do nej viaceré obchodné prevádzky, ktoré odmeňujú cyklistov pri nákupoch rôznymi bonusmi.



Kampaň súvisí s novými pravidlami na pešej zóne, ktoré od 29. marca umožňujú vstup do centra mesta aj cyklistom. „Do kampane sa zapojilo 17 partnerských prevádzok sídliacich na pešej zóne, ktoré chcú slušných a ohľaduplne jazdiacich cyklistov odmeniť aj za to, že využívajú ekologickú a zdravú formu prepravovania sa v meste. Bicyklovanie je, navyše, skvelý spôsob, ako podporiť väčšiu nezávislosť od fosílnych palív z krajín, ktoré majú na svedomí vojnové obete dnešných dní,“ uviedla Michaela Hefková z iniciatívy Rozbicyklujeme Nitru.



V spolupráci s magistrátom organizuje iniciatíva aj hromadnú cyklojazdu mestom, ktorá sa bude pri príležitosti Dňa Zeme konať v piatok 22. apríla so začiatkom o 16. hodine na Svätoplukovom námestí. Jej súčasťou bude aj verejná diskusia o tom, či cyklisti patria na pešiu zónu a ako by malo vyzerať ich spolunažívanie s chodcami. „Uskutoční sa o 18. hodine pred turistickým informačným centrom. V prípade zlého počasia sa bude konať v priestoroch Ponitrianskeho múzea,“ informovala radnica.



Spolužitie cyklistov a chodcov na pešej zóne chce magistrát monitorovať do konca roka, keď toto opatrenie prehodnotí. „Podľa výsledkov hodnotenia sa pristúpi buď k trvalému povoleniu, alebo k vykázaniu cyklistov z pešej zóny,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.