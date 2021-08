Nová kinosála v múzeu v Trnave mala premiéru so snímkami z Etnofilmu

Trnava 25. augusta (TASR) – Nová kinosála v Západoslovenskom múzeu (ZsM) v Trnave mala svoju premiéru v utorok (24. 8.) v rámci otvorenia dvojdňovej prehliadky filmov z festivalu Etnofilm Čadca. Múzeum chce upravený priestor v podzemí prvého nádvoria bývalého kláštora klarisiek využívať aj na iné účely.



„Pripravili sme ho ako príležitostný priestor kina. Nemá však pevné sedadlá, môže tak byť využitý aj na prezentácie výtvarníkov, alternatívnych umelcov, či na komentované prezentácie, ktoré zvykneme robiť na rôzne témy v našej koncertnej sále," informovala vedúca prezentačného oddelenia ZsM Simona Jurčová.



Rozhodnutie vrátiť sa k využitiu jedného z pivničných priestorov kláštornej budovy, ktorá bola vybudovaná už v 13. storočí, padlo podľa jej slov v uplynulom roku. Múzeum ho dovtedy využívalo na vlastné potreby, hoci pivnica krátky čas už ako kino slúžila. „Bolo to v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Pamätajú si to hlavne vtedajšie deti, pre ktoré sme po skončení prehliadky niektorej z výstav či expozícií premietali rozprávky. Aj teraz sa nám ozvali, keď sme na sociálnej sieti ohlásili náš zámer,“ povedala Jurčová pre TASR. Postupne však táto funkcia priestoru, ktorý sa nachádza v pivničných priestoroch v susedstve s kryptou, zanikla. ZsM teraz upravilo sálu so šedého odtieňa, pribudlo ozvučenie, klimatizácia, nezabudli ani na prikrývky pre návštevníkov, ktorý by v podzemí mohli cítiť chlad.



Program Etnofilmu v múzeu 2021 pokračuje v stredu od 20.00 h snímkami Paničky, Antarktický syndróm a Marma.