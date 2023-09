Nová kniha mapuje 35-ročnú hokejovú históriu v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota 7. septembra (TASR) - V Rimavskej Sobote vznikla nová knižná publikácia, ktorá mapuje 35-ročnú históriu hokeja v meste. Dôvodom k napísaniu knihy bol historický úspech tunajšieho hokejového klubu, ktorý v ostatnej sezóne prvýkrát postúpil do 1. slovenskej hokejovej ligy. TASR o tom informoval autor publikácie Matej Hank.



Kniha s názvom 35 rokov hokeja v Rimavskej Sobote mapuje najmä pôsobenie mestského klubu v 2. hokejovej lige. Približuje však i dávnejšiu históriu z 90. rokov minulého storočia či pôsobenie mládežníckeho klubu a obsahuje tiež vyjadrenia známych bývalých hráčov, ktorí v Rimavskej Sobote pôsobili. Krst knihy by sa podľa jej autora mal uskutočniť pred prvým domácim ligovým zápasom aktuálnej sezóny.



"Som rád, že sme sa na niečo takéto spolu podujali. Je to taká propagácia hokeja. Ľudia aspoň môžu nahliadnuť do histórie, ako sa to celé začínalo. Je to taká pamiatka, ktorá môže stáť fanúšikom v poličkách," skonštatoval prezident HKM Rimavská Sobota Michal Slovák.