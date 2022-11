Nová kniha mapuje históriu jedinej lesnej železnice na hornom Spiši

Spišská Belá 20. novembra (TASR) - V Spišskej Belej nedávno uviedli do života novú knihu pod názvom "Lesná železnica, Spišská Belá – Lendak". Informovala o tom Erika Šelepová z tamojšieho mestského úradu s tým, že z publikácie sa čitatelia dozvedia najmä o histórii jedinej lesnej železnice na hornom Spiši s originálnym názvom Šodronka.



Železnica smerovala z drevoskladu v Spišskej Belej cez Šarpanec až do Lendaku. "Kniha okrem iného predstaví myšlienku jej vzniku, čitatelia sa dozvedia aj o jej výstavbe, technických údajoch, a tiež ukončení jej činnosti," ozrejmila Šelepová.



Lesná železnica zo Spišskej Belej do Lendaku bola v medzivojnovom období významným lesníckym dopravným prostriedkom na hornom Spiši. V tom období mala veľký hospodársky a technický význam. "Nájsť v dnešnej dobe pamätníkov je veľmi ťažké, preto autori chceli aspoň takouto formou priblížiť dnešnej generácii pohľad na niečo, čo tu obyvatelia mali a vedeli využívať. Teraz je z toho možno už len spomienka z rozprávania rodičov, starých rodičov, známych, alebo pre mnohých aj úplne nová informácia," upozornila Šelepová.



Autorom knihy je František Pisarčík, ktorý pri uvádzaní knihy do života poďakoval všetkým, ktorí mu pri zostavovaní a písaní pomohli. Spoluautormi publikácie bola riaditeľka popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove Zuzana Kollárová a Tomáš Haviar. "Aj vďaka nim sa k čitateľom dostanú mnohé doposiaľ nepublikované údaje a fotografie o jednej z lesných železníc na Slovensku s názvom Šodronka," zdôraznil autor. Vydanie knihy finančne podporil Prešovský samosprávny kraj. Pokrstili ju symbolicky ihličím.