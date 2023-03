Nová kniha ukáže históriu kúpeľného domu Thermia Palace i kúpeľov Irma

Piešťany 28. marca (TASR) - Dvom nosným secesným stavbám piešťanských kúpeľov - hotelu Thermia Palace a kúpeľom Irma je venovaná nová publikácia Balneologického múzea Imricha Wintera (BMIW) v Piešťanoch. Autori Vladimír Krupa a Jana Obertová do nej zhrnuli informácie o architektonických, technických, remeselno-umeleckých kvalitách i o vybraných umeleckých dielach oboch objektov. Textovú časť podporili 99 čierno-bielymi a 106 farebnými zábermi.



"Obidve stavby sú v súčasnosti národnými kultúrnymi pamiatkami. V histórii kúpeľov zohrali významnú úlohu, odohralo sa v nich množstvo zaujímavých stretnutí a udalostí. Vďaka nim sa Piešťany dostali do povedomia významných osobností kultúrneho, spoločenského, politického, podnikateľského i športového života,“ uviedol riaditeľ múzea Krupa.



Publikácia sprevádza čitateľa históriou stavby hotelového komplexu, medzivojnovým obdobím rokov 1919 - 1938, ktoré podľa Krupu zohrali dôležitú úlohu v súvislosti s nárastom návštevnosti, s modernizáciou a rozvojom nielen kúpeľov, ale i obce Piešťany. "Toto zlaté obdobie piešťanských kúpeľov neúprosne ukončil rozpad Československa a nástup nacizmu," doplnil. Kniha sprevádza povojnovými rokmi a končí kapitolami Od nežnej revolúcie do nového storočia, Zmeny na prahu nového tisícročia a Thermia Palace a Irma v novom šate, ktoré približujú čitateľom vývoj a zmeny. "Bol to čas rekonštrukcií, dostavieb i veľkých majetkových zmien. To všetko sa odzrkadlilo aj vo vedení kúpeľného podniku," dodal Krupa.



Publikácia vyšla v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a. s., a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.