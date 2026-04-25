Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Kompa bude súčasťou cesty III/1370 a jej využívanie bude pre verejnosť bezplatné.
Autor TASR
Komárno 25. apríla (TASR) - Nová kompa, ktorá má prepojiť brehy Váhu medzi obcami Vlčany a Selice (okres Šaľa), je už vo výrobe. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), vyrába sa v komárňanských lodeniciach. Do prevádzky má byť uvedená v druhej polovici tohto roka.
Obnovenie prevádzky kompy cez Váh má zjednodušiť každodennú dopravu obyvateľov v regióne. „NSK už podpísal zmluvu o dielo na zhotovenie novej nemotorovej kompy, účinnosť nadobudla začiatkom apríla. Plavidlo je vo výrobe a náš kraj ho bude môcť už čoskoro odovzdať do prevádzky,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.
Kompa bude súčasťou cesty III/1370 a jej využívanie bude pre verejnosť bezplatné. „Vodičom ušetrí desiatky kilometrov, minút a peňazí. Nové plavidlo bude určené na prepravu peších, cyklistov, motocyklov a osobných vozidiel do 3,5 tony. Kapacita kompy bude štyri až šesť vozidiel,“ doplnil Becík.
Po spustení zariadenia do prevádzky sa výrazne skráti dochádzanie medzi obcami Vlčany, Neded či Žihárec na jednej strane Váhu a Selice či Palárikovo na druhom brehu. „Dnes musia obyvatelia v dotknutom regióne využívať obchádzkové trasy dlhé 35 až 45 kilometrov, kompou prekonajú rieku v priebehu niekoľkých minút,“ pripomenul Becík.
Podľa NSK pôjde o moderné a bezpečné plavidlo, ktoré spĺňa všetky aktuálne technické a bezpečnostné normy. Jeho fungovanie bude stanovené prevádzkovým poriadkom. „Z technického hľadiska ide o komplexné dielo, ktoré zahŕňa nielen samotnú výrobu plavidla, ale aj dokumentáciu, skúšky a prípravu na jeho bezpečné nasadenie do prevádzky,“ zhrnul Matúš Starovič, riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, ktorá bude prevádzku novej kompy zabezpečovať.
