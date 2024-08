Nová koncepcia MHD v Trenčíne vstúpi do skúšobnej prevádzky v novembri

Trenčín 26. augusta (TASR) - Zvýšenie objemu výkonov o deväť percent, väčšiu frekvenciu spojov z najväčších trenčianskych sídlisk a posilnenie spojov do rozvíjajúcich sa štvrtí mesta má priniesť nová koncepcia mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne. Do platnosti vstúpi 1. novembra. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Vzniku definitívnej podoby novej koncepcie MHD Trenčín podľa nej predchádzal rozsiahly proces participácie s obyvateľmi Trenčína. Autori s občanmi a poslancami komunikovali e-mailom, poštou a tiež osobne. S obyvateľmi i poslancami mestského zastupiteľstva sa stretli na verejnej prezentácii, na komisii dopravy a výboroch tých mestských častí, odkiaľ prišlo najviac podnetov.



Podľa projektanta cestovných poriadkov Tomáša Mihalika zo spoločnosti Doprava na Považí obyvatelia zaslali 291 pripomienok, približne tretine z nich vyhoveli.



"Často šlo o pripomienky, ktoré by jednému obyvateľovi pomohli, inému uškodili. Nie vždy sa kompromis dá nájsť. Tam, kde to bolo možné, sme sa snažili nájsť medzi potrebami obyvateľov a jednotlivých mestských častí prienik," priblížil Mihalik s tým, že cestovné poriadky dostal dopravca, spoločnosť Transdev, ktorý bude pripravovať prevádzku MHD na spustenie novej koncepcie.



Počas ročnej skúšobnej prevádzky môžu byť priebežne zapracovávané zmeny, ktoré vyplynú z ďalších požiadaviek cestujúcich, z analýzy dát z palubných počítačov alebo z postrehov od vodičov.