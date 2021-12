Nová križovatka v Nitre spojila cestu R1 so strategickým parkom

V Nitre pod Zoborom oficiálne odovzdali do predčasného užívania mimoúrovňovú križovatku Šindolka. Bude spájať rýchlostnú cestu R1A so strategickým parkom Jaguar Land Rover (JLR) a hlavným cestným ťahom na Topoľčany. Nitra, 28. decembra 2021. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 28. decembra (TASR) – V Nitre pod Zoborom bola v utorok oficiálne odovzdaná do predčasného užívania mimoúrovňová križovatka Šindolka. Bude spájať rýchlostnú cestu R1A so strategickým parkom Jaguar Land Rover (JLR) a hlavným cestným ťahom na Topoľčany.Za výstavbu križovatky zodpovedala štátna firma MH Invest, išlo o posledný významný záväzok Slovenskej republiky v rámci zmluvy o spolupráci s automobilkou JLR.Náklady na výstavbu dosiahli sumu približne 12 miliónov eur. Prvé autá by mali po novej komunikácii prejsť už v stredu (29. 12.) popoludní, po odstránení zátarás a osadení dopravného značenia.skonštatoval pri otvorení novej križovatky štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.Podľa konateľa štátnej spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho predstavuje nová mimoúrovňová križovatka Šindolka dobré dopravné riešenie, vďaka ktorému sa podarilo prepojiť rýchlostnú cestu R1A v smere na Topoľčany a zároveň zabezpečiť obslužnosť pre strategický park JLR.uviedol konateľ.Ako pripomenul Samuel Benko z MH Invest, podľa spracovaného dopravno-kapacitného posúdenia vyhovuje križovatka nárokom dopravy do roku 2040.dodal Benko.Nitriansky primátor Marek Hattas ocenil, že sa novú mimoúrovňovú križovatku podarilo otvoriť ešte v tomto roku. Ako zdôraznil, prepojenie rýchlostnej cesty R1 so strategickým parkom a ťahom na Topoľčany nebude slúžiť iba obyvateľom mesta, ale celému regiónu.Zároveň pripomenul, že po dostavbe nového cestného telesa bude možné zamerať pozornosť na opravu ciest, ktoré boli zničené pri výstavbe závodu JLR.dodal Hattas.